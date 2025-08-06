CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Интернет Веб-сервисы Цифровизация Бизнес-приложения Искусственный интеллект axenix
|

M1Cloud представляет облачные решения для ИИ-систем

Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет облачную инфраструктуру для развертывания моделей искусственного интеллекта для крупного и среднего бизнеса. Об этом CNews сообщили представители M1Cloud.

Решение от M1Cloud построено на базе физически обособленных серверов с GPU-картами и с резервированием инженерной инфраструктуры N+1 на уровне дата-центра. Дополнительно можно использовать шифрование данных в соответствии с требованиями 152-ФЗ, а также сервисы резервного копирования и аварийного востановления (BaaS и DraaS) для защиты от технических сбоев. Сервис-провайдер предоставляет круглосуточную техническую поддержку экспертного уровня и непрерывный мониторинг информационных систем с отслеживанием множества параметров от температуры до задержек.

Решение M1Cloud особенно актуально для предприятий с непрерывным циклом производства, где ИИ стал неотъемлемой частью технологических процессов, а также для бизнеса, который начал внедрение ИИ в производственный и операционный процесс.

«Решение обеспечивает бесперебойную работу критичных ИИ-сервисов, при этом заказчики могут избежать капитальных затрат на дорогостоящее оборудование, получая высокий уровень надежности через облачную модель», — сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud.

Решение подходит для компаний из разных отраслей, позволяет обеспечить высочайшую производительность и скорость при работе с большими данными, повысить точность прогнозных моделей и снизить затраты на вычислительные ресурсы.

Рост спроса на облачные GPU-ресурсы в M1Cloud удвоился с начала 2025 г., что подтверждает тренд на перенос ИИ-нагрузок в облако.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Технологии без прибыли: почему так сложно переходить на автономные грузовики

Глава российского промышленного гиганта поможет Softline с созданием технологического кластера

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

«Кит-системс» модернизировал инфраструктуру на базе решений YADRO

«Ашан» выбрал российский софт «Турбо» для построения консолидированной отчетности

Арестован россиянин за передачу США секретов космических «электронных двигателей»

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Обзор смартфона HUAWEI 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще