M1Cloud представляет облачные решения для ИИ-систем

Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет облачную инфраструктуру для развертывания моделей искусственного интеллекта для крупного и среднего бизнеса. Об этом CNews сообщили представители M1Cloud.

Решение от M1Cloud построено на базе физически обособленных серверов с GPU-картами и с резервированием инженерной инфраструктуры N+1 на уровне дата-центра. Дополнительно можно использовать шифрование данных в соответствии с требованиями 152-ФЗ, а также сервисы резервного копирования и аварийного востановления (BaaS и DraaS) для защиты от технических сбоев. Сервис-провайдер предоставляет круглосуточную техническую поддержку экспертного уровня и непрерывный мониторинг информационных систем с отслеживанием множества параметров от температуры до задержек.

Решение M1Cloud особенно актуально для предприятий с непрерывным циклом производства, где ИИ стал неотъемлемой частью технологических процессов, а также для бизнеса, который начал внедрение ИИ в производственный и операционный процесс.

«Решение обеспечивает бесперебойную работу критичных ИИ-сервисов, при этом заказчики могут избежать капитальных затрат на дорогостоящее оборудование, получая высокий уровень надежности через облачную модель», — сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud.

Решение подходит для компаний из разных отраслей, позволяет обеспечить высочайшую производительность и скорость при работе с большими данными, повысить точность прогнозных моделей и снизить затраты на вычислительные ресурсы.

Рост спроса на облачные GPU-ресурсы в M1Cloud удвоился с начала 2025 г., что подтверждает тренд на перенос ИИ-нагрузок в облако.