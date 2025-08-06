«Инферит ОС» подтвердила совместимость ОС «МСВСфера 9» и платформы корпоративных коммуникаций Dion

Разработчик российских операционных систем «Инферит ОС» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline) и «Нота» (ИТ-холдинг «Т1») сообщили об успешном завершении тестирования совместимости ОС «МСВСфера 9» с платформой корпоративных коммуникаций Dion. Интеграция продуктов соответствует стратегии ГК Softline, направленной на замещение иностранных ИТ-производителей и дистрибьюторов.

«МСВСфера» — это семейство операционных систем общего назначения, включающее три редакции: «МСВСфера АРМ» для рабочих станций, «МСВСфера Сервер 9» для серверов и специальная версия для хостинг-провайдеров. Решения входят в реестр отечественного ПО Минцифры, применяются в российских государственных и коммерческих организациях с 2013 г. Отдельные версии ОС имеют сертификат ФСТЭК России.

Операционная система разработана с учетом потребностей российского рынка. «МСВСфера АРМ» оснащена базовыми приложениями для работы: офисный пакет, браузер, почтовый клиент, доступ к облачным сервисам. На выбор — два интерфейса: в стиле Windows 10 и macOS. Серверная редакция «МСВСфера Сервер» совместима с приложениями и сервисами RHEL, CentOS и оснащена встроенным инструментом «Мигратор» для перехода с RHEL-подобных ОС в полуавтоматическом режиме.

Dion — российская платформа корпоративных коммуникаций для бизнеса и госструктур. Решение обеспечивает устойчивую связь в условиях нестабильного сигнала и выдерживает нагрузку до 5 тыс. пользователей без ограничений по длительности переговоров. В платформу входят инструменты для всех видов коммуникаций: видеоконференцсвязь, корпоративный мессенджер, видеохостинг и трансляции, а также встроенное облачное хранилище, электронный календарь, защищенный мессенджер, пространство для совместной работы и софт для переговорных.

«Dion расширяет границы совместимости с российскими операционными системами, теперь добавляя поддержку ОС «МСВСфера». Это значит, что ещё больше пользователей — как в государственном секторе, так и в частном — смогут использовать Dion для безопасных и стабильных коммуникаций. Для нас это новый шаг в развитии цифрового суверенитета бизнеса. Теперь компаниям, которые выбирают отечественные решения, открываются дополнительные возможности для эффективной работы», — отметил Юрий Мацыгин, руководитель производственного блока «Нота» (ИТ-холдинг «Т1»).

«Интеграция «МСВСфера» и Dion способствует созданию защищенной цифровой среды для бизнеса и госсектора. В комплексе наши решения исключают зависимость от зарубежных платформ, обеспечивая стабильность и безопасность коммуникаций», – отметила Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline).