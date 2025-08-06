CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ГК Softline внедрила на предприятии пищевой промышленности систему управления привилегированным доступом Indeed PAM

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, совместно с компанией «Индид», разработчиком комплекса решений в области безопасности айдентити, внедрили на предприятии пищевой промышленности Indeed PAM — продукт для управления доступом привилегированных пользователей к ИТ-системам организации. В результате заказчик усилил защиту критически важных данных и повысил эффективность реагирования на инциденты, так как получил удобный инструмент для контроля за действиями сотрудников с расширенными полномочиями. Реализация проекта соответствует стратегии ГК Softline по развитию услуг в сфере информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Заказчик — компания, которая развивает такие бренды напитков, как «Добрый», Pulpy и другие. Предприятие реализует комплексный подход к обеспечению защиты ИТ-инфраструктуры, в рамках которого требовалось подобрать и внедрить отечественное ПО для контроля за привилегированным доступом.

Специалисты ГК Softline изучили требования заказчика к системе и проанализировали представленные на рынке продукты. Оптимальным вариантом по стоимости и функциональным возможностям стало решение Indeed PAM. С его помощью заказчик обеспечивает защиту привилегированных учетных записей, аудит работы администраторов и контроль доступа подрядчиков.

Indeed PAM осуществляет запись и аудит всех действий, которые в рамках привилегированных сессий совершают сотрудники и сторонние подрядчики. При этом все привилегированные пользователи, прежде чем получить доступ к целевым ресурсам (серверам, устройствам и приложениям), проходят обязательную двухфакторную аутентификацию.

Команда ГК Softline реализовала пилотный проект, организовала поставку ПО и выполнила полномасштабное внедрение Indeed PAM. Система успешно введена в эксплуатацию. Сейчас ГК Softline обеспечивает заказчику расширенную техническую поддержку системы, предоставляя широкий спектр услуг — от консультаций до администрирования и поддержания её работы.

«Востребованность систем класса PAM среди отечественных заказчиков выросла в последние годы как на фоне импортозамещения, так и из-за роста киберугроз. Среди PAM-решений продукт вендора «Индид» оптимально подходил в этом проекте по соотношению ценовых характеристик и развитым возможностям управления привилегированными учетными записями», — сказала Анастасия Приказчикова, руководитель направления PAM, MFA, IdP и SSO ГК Softline.

«Проект стал ярким примером того, как отечественное решение Indeed PAM помогает бизнесу реализовать прозрачную и удобную систему контроля доступа к критичным сегментам ИТ-инфраструктуры. Мы наблюдаем устойчивый рост спроса на решения для управления привилегированным доступом — инструмент, который напрямую влияет на уровень киберустойчивости компаний. Именно учетные записи с расширенными правами чаще всего становятся точкой входа для злоумышленников при целевых атаках. При этом эффективность защиты доступа напрямую зависит от способности организаций отслеживать, ограничивать и регламентировать действия пользователей», — сказал Кирилл Мичурин, руководитель группы продаж «Индид».

