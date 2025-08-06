«Газпромтранс» разработала более 70 программных роботов на отечественной платформе для автоматизации бизнес-процессов Robin SL Soft FabricaONE.AI

Сотрудники компании «Газпромтранс» разработали более 70 программных роботов для автоматизации бизнес-процессов, которые экономят специалистам компании 3 тыс. часов в год.

Сотрудники коммерческого управления создали несколько программных роботов, минимизирующих рутинную работу с отчетами и документами. В отделе организации вахтовых перевозок внедрен робот для автоматизации формирования ручных начислений, а также роботы, формирующие отчеты по заявкам на железнодорожную перевозку грузов. В отделе кадров разработан цифровой помощник, который занимается сравнением табелей учета рабочего времени сотрудников.

Специалисты «Газпромтранса» из Сургута автоматизировали составление технических маршрутов товарной продукции. Программный робот формирует суточный план-задание в виде табличного документа на основании реестра, присланного контрагентом. На выходе сотрудники получают файл, готовый к загрузке в информационную систему по грузоперевозкам.

«Благодаря простому No-code-режиму сотрудники сами создают программных роботов, так как знают бизнес-процессы своих отделов лучше всех в компании. С помощью платформы интеллектуальной автоматизации мы исключаем ошибки, связанные с ручным вводом и обработкой данных, даем возможность создавать себе личных ассистентов. Это стало важным аспектом реализации идеи «мультискоростного ИТ» «Газпромтранса», – сказал советник генерального директора по цифровой трансформации «Газпромтранса» Леонид Головин.

Разработкой программных роботов «Газпромтранс» занимается с 2022 г. За это время более 130 сотрудников обучились автоматизации бизнес-процессов на базе платформы Robin. В компании сформировано сообщество внутренних разработчиков, которые самостоятельно создают роботов в No-code-режиме, адаптируя их под задачи своих отделов: от миграции данных между системами до формирования табелей и подготовки документов.

«Наша платформа позволила «Газпромтрансу» не только автоматизировать рутинные задачи, но и сформировать внутреннюю культуру роботизации, при которой сами сотрудники становятся разработчиками актуальных решений. Это создает возможности роста компании за счет повышения производительности работы силами имеющегося коллектива», – сказал управляющий директор Robin, компании SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) Павел Борченко.