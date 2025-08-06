CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Газпромтранс» разработала более 70 программных роботов на отечественной платформе для автоматизации бизнес-процессов Robin SL Soft FabricaONE.AI

Сотрудники компании «Газпромтранс» разработали более 70 программных роботов для автоматизации бизнес-процессов, которые экономят специалистам компании 3 тыс. часов в год.

Сотрудники коммерческого управления создали несколько программных роботов, минимизирующих рутинную работу с отчетами и документами. В отделе организации вахтовых перевозок внедрен робот для автоматизации формирования ручных начислений, а также роботы, формирующие отчеты по заявкам на железнодорожную перевозку грузов. В отделе кадров разработан цифровой помощник, который занимается сравнением табелей учета рабочего времени сотрудников.

Специалисты «Газпромтранса» из Сургута автоматизировали составление технических маршрутов товарной продукции. Программный робот формирует суточный план-задание в виде табличного документа на основании реестра, присланного контрагентом. На выходе сотрудники получают файл, готовый к загрузке в информационную систему по грузоперевозкам.

«Благодаря простому No-code-режиму сотрудники сами создают программных роботов, так как знают бизнес-процессы своих отделов лучше всех в компании. С помощью платформы интеллектуальной автоматизации мы исключаем ошибки, связанные с ручным вводом и обработкой данных, даем возможность создавать себе личных ассистентов. Это стало важным аспектом реализации идеи «мультискоростного ИТ» «Газпромтранса», – сказал советник генерального директора по цифровой трансформации «Газпромтранса» Леонид Головин.

Разработкой программных роботов «Газпромтранс» занимается с 2022 г. За это время более 130 сотрудников обучились автоматизации бизнес-процессов на базе платформы Robin. В компании сформировано сообщество внутренних разработчиков, которые самостоятельно создают роботов в No-code-режиме, адаптируя их под задачи своих отделов: от миграции данных между системами до формирования табелей и подготовки документов.

«Наша платформа позволила «Газпромтрансу» не только автоматизировать рутинные задачи, но и сформировать внутреннюю культуру роботизации, при которой сами сотрудники становятся разработчиками актуальных решений. Это создает возможности роста компании за счет повышения производительности работы силами имеющегося коллектива», – сказал управляющий директор Robin, компании SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) Павел Борченко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский вендор ПО для СХД «Рэйдикс» отправляется в новую «Экспедицию»

Глава российского промышленного гиганта поможет Softline с созданием технологического кластера

Как промышленный ИИ вышел за пределы пилотов и начал приносить прибыль

«Кит-системс» модернизировал инфраструктуру на базе решений YADRO

Как российские разработчики решают проблему доступности IDE, интегрированной среды разработки

Арестован россиянин за передачу США секретов космических «электронных двигателей»

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Обзор смартфона HUAWEI 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще