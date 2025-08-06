CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Телеком Цифровизация Бизнес-приложения
|

Eastwind внедрил EW AdTarget в Beeline Казахстан

Компания Eastwind объявила о завершении проекта по внедрению системы управления маркетинговыми кампаниями EW AdTarget для Beeline Казахстан, входящего в группу Veon и обслуживающего более 157 млн клиентов по всему миру. Об этом CNews сообщили представители Eastwind.

Beeline Казахстан стремится поддерживать высокую лояльность абонентов за счет персональных и своевременных коммуникаций в удобных каналах. В 2023 г. оператор объявил конкурс на замену существующего решения для управления кампаниями, и по его итогам выбрал систему EW AdTarget от Eastwind. Сотрудничество с оператором ведется с 2015 г. в области продуктов VAS и CVM, и текущий проект расширил это партнерство.

Основные возможности EW AdTarget: гибкая интеграция с инфраструктурой оператора и системами для обработки big data; глубокая сегментация абонентской базы; поддержка персонализации на основе более тысячи параметров клиентского профиля и ML-модели Next Best Offer; удобный интерфейс drag-and-drop для быстрого создания омниканальных сценариев.

Интеграция с мобильным приложением «Мой Beeline» позволяет рекомендовать абонентам наиболее релевантные продукты прямо внутри экосистемы цифровых услуг оператора. Первым обновлением после запуска стала функция управления контактными политиками, уже доступная маркетологам Beeline Казахстан.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Технологии без прибыли: почему так сложно переходить на автономные грузовики

Глава российского промышленного гиганта поможет Softline с созданием технологического кластера

Почему HDD и SSD не подходят для долговременного хранения?

«Кит-системс» модернизировал инфраструктуру на базе решений YADRO

Как российские разработчики решают проблему доступности IDE, интегрированной среды разработки

Арестован россиянин за передачу США секретов космических «электронных двигателей»

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Обзор смартфона HUAWEI 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще