Eastwind внедрил EW AdTarget в Beeline Казахстан

Компания Eastwind объявила о завершении проекта по внедрению системы управления маркетинговыми кампаниями EW AdTarget для Beeline Казахстан, входящего в группу Veon и обслуживающего более 157 млн клиентов по всему миру. Об этом CNews сообщили представители Eastwind.

Beeline Казахстан стремится поддерживать высокую лояльность абонентов за счет персональных и своевременных коммуникаций в удобных каналах. В 2023 г. оператор объявил конкурс на замену существующего решения для управления кампаниями, и по его итогам выбрал систему EW AdTarget от Eastwind. Сотрудничество с оператором ведется с 2015 г. в области продуктов VAS и CVM, и текущий проект расширил это партнерство.

Основные возможности EW AdTarget: гибкая интеграция с инфраструктурой оператора и системами для обработки big data; глубокая сегментация абонентской базы; поддержка персонализации на основе более тысячи параметров клиентского профиля и ML-модели Next Best Offer; удобный интерфейс drag-and-drop для быстрого создания омниканальных сценариев.

Интеграция с мобильным приложением «Мой Beeline» позволяет рекомендовать абонентам наиболее релевантные продукты прямо внутри экосистемы цифровых услуг оператора. Первым обновлением после запуска стала функция управления контактными политиками, уже доступная маркетологам Beeline Казахстан.