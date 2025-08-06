«Диасофт» добавила умного планировщика в решение Digital Q.Tasks&Teams

В продукте «Работа в спринтах», входящем в решение Digital Q.Tasks&Teams, появился интеллектуальный планировщик, который делает Agile-планирование оперативным, точным и удобным. Теперь пользователь может не только ставить задачи, но и точно распределять нагрузку, учитывая реальные возможности команды, избегая перегрузок и недоработок.

Возможности планировщика: детальная декомпозиция задач: позволяет разделять крупные задачи на более мелкие подзадачи и назначать их конкретным сотрудникам. Это дает четкое представление о том, чем занимаются сотрудники, и в какой последовательности должны выполняться задачи; учет фактической загрузки сотрудников: система автоматически вычисляет доступное рабочее время, учитывая гибкий график, отпуска и больничные, другие задачи и запланированные события; визуальная доска для удобства работы: все задачи, их назначения и прогресс отображаются в едином, интуитивно понятном интерфейсе. Burn-down графики, статусы задач и история изменений всегда под рукой.

«Традиционные инструменты управления задачами часто не учитывают фактическую загрузку сотрудников, что приводит к срывам сроков спринтов, перегрузке или недозагрузке сотрудников, затратам времени руководителей на ручные расчеты. Наш планировщик решает эти проблемы, автоматизируя сложные процессы и обеспечивая для команды четкое понимание задач на каждом этапе», – отметил Денис Тимощук, руководитель направления «Управление командами и задачами» компании «Диасофт».

Планировщик обеспечивает гибкость для различных Agile-подходов: подходит для Scrum, Kanban и гибридных методологий.