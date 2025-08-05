«СТП-Сарос» увеличил объем выпускаемой продукции на 30% с помощью «1С:ERP»

Специалисты компании «1С:Первый Бит» автоматизировали работу международного многопрофильного производственно-торгового холдинга «СТП-Сарос». С помощью «1С:ERP» оптимизировано управление производством, снабжением, отношениями с поставщиками, складом и логистикой. На 50% сокращена длительность простоев оборудования, объем продукции, выпускаемой на тех же мощностях, вырос на 30%. Об этом CNews сообщили представители «1С:Первый Бит».

Свето-техническое производство «Сарос» – многопрофильный торгово-производственный холдинг. С 1992 г. компания занимается поставками импортного электроосветительного оборудования ведущих европейских производителей (LUG, Fosnova, Philips, Ivela и др.). Офисы компании расположены в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Самаре, а также в Нарве (Эстония). Два завода с глубоким циклом переработки материала находятся в Санкт-Петербурге и в Долгопрудном. Там серийно выпускаются опоры освещения, светильники, прожекторы, торшеры; по индивидуальным заказам производятся системы освещения, в том числе – для уникальных условий эксплуатации.

Для управления продажами, регламентированного и финансового учета в «СТП-Сарос» использовалась сильно кастомизированная «1С:Комплексная автоматизация». При этом задачи управления производством не были автоматизированы. Проблемы возникали на всех уровнях, особенно в производственном блоке. В производственном учёте отсутствовала формализованная документация по производственным процессам. Для оперативного учета в производстве использовались электронные таблицы, что препятствовало получению актуальных данных о загрузке производственных мощностей. Загрузка рабочих центров не учитывались при планировании. Между производственными подразделениями не было оперативного обмена данными, что увеличивало риск простоев и неритмичной работы производства при выполнении заказов.

Предприятию стала необходима информационная система, которая позволила бы решить ключевые задачи компании: улучшить управление производством: организовать оперативный учет производства по каждому переделу, обеспечить сбор факта с производства по сменно-суточным заданиям, усилить контроль эффективности работы производственных подразделений; в каждый момент времени иметь информацию о загруженности рабочих центров предприятия для принятия управленческих решений; упростить взаимодействие между отделами продаж, снабжения и производства; обеспечить рациональное планирование снабжения и закупок на основе графика выполнения заказов; повысить точность расчета себестоимости выпускаемой продукции.

Для решения поставленных задач была выбрана система «1С:ERP Управление предприятием». Партнером по внедрению стала компания «1С:Первый Бит».

В ходе проекта использовалась стандартная каскадная технология. Выполнена интеграция «1С:ERP» с «1С:Комплексная автоматизация», которая, в свою очередь, интегрирована с «1С:Бухгалтерия». Реализованы доработки функционала по формированию потребности в обеспечении подразделений сырьем и материалами.

Сегодня в системе работают 50 сотрудников планово-диспетчерского и технологического отделов, производственных подразделений, склада, финансового управления, отделов закупок и снабжения.

Ключевые итоги проекта

Автоматизация объемно-календарного планирования производства и планирования потребности в мощностях позволила оценить производственный потенциал компании. Планирование стало более рациональным, сократились сроки исполнения заказов, появилась возможность оперативно перепланировать производственные заказы с учетом приоритетов. Все это обеспечило выполнение заказов клиентов в срок. Компания теперь может наращивать объемы производства и брать больше заказов. Объем выпускаемой продукции вырос на 30%.

Организовано своевременное обеспечение производства материалами и комплектующими, производство планируется с учетом доступности рабочих центров и обеспеченности сырьем и материалами. В итоге длительность простоев оборудования уменьшилась в два раза.

На складе теперь используются терминалы сбора данных. Автоматизирован учет основных средств и расчет амортизации. Внедрена адресная система хранения. Все движения материалов и готовой продукции оперативно отслеживаются в системе, появилась возможность фиксировать перемещение материалов в реальном времени.

Автоматизировано создание в системе всех необходимых документов для отражения всех хозяйственных операций производственного предприятия, включая переработку давальческого материала, заказы переработчикам, операции по импорту и экспорту.

Комиссаров Андрей Владимирович, генеральный директор ООО «СТП-Сарос»: «Внедрение «1С:ERP» значительно упростило процесс планирования производственных заказов. Появилась возможность оценивать мощности производства и отслеживать наличие комплектующих, за счет чего компания может точно оценить возможность взять еще заказы. Все цели проекта достигнуты благодаря корректному выбору программного продукта. Мы убедились в профессионализме команды и планируем совместно работать над автоматизацией компании в дальнейшем».