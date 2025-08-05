Navio разработала фотореалистичный симулятор NavioSim

Компания Navio из области автономных транспортных решений, разработала фотореалистичный симулятор NavioSim, который позволяет в реальном времени создавать неограниченное количество цифровых сценариев с максимальной детализацией. Об этом CNews сообщили представители Navio.

Создание качественной системы для автомобиля с автономным управлением представляет собой сложную инженерную задачу. Водителю необходимы годы практических занятий, чтобы уверенно ориентироваться на дороге, принимать решения в различных дорожных ситуациях. Искусственному интеллекту необходимо пройти аналогичный путь гораздо быстрее и эффективнее, минимизировав риск возможных ошибок и несчастных случаев.

На протяжении нескольких лет одним из ключевых факторов успешного внедрения автономных технологий считалось наличие высококачественных данных о реальных поездках. Данные собираются за счет уникальных записей дорожных проездов, что требует больших затрат ресурсов со стороны компании и не приближает разработчика к полной автономности. К примеру, даже владея сотнями единиц техники собственного парка автономных ТС, покрытие всех дорог большого мегаполиса заняло бы несколько лет. В результате стоимость получения данных окажется высокой, а маловероятные дорожно-транспортные события останутся вне поля зрения исследователей.

Здесь проявляется ключевое преимущество новых решений — использование фотореалистичного симулятора, позволяющего моделировать городские улицы, агентов движения и их траекторию с предельной степенью точности. Благодаря алгоритмам искусственного интеллекта, применяя технологии синтеза изображений, симулятор способен создавать высоко детализированные сцены, идентичные действительности. Таким образом, парк автономных транспортных средств Navio обучается буквально на бесконечном количестве сценариев, улучшая свою способность справляться с любыми неожиданностями на дороге и предвосхищая их.

Генеративный искусственный интеллект создает неограниченное количество симуляций на основе заданного контента, который изменяется под запрос: добавление объектов, смена угла камеры, погодные условия и время суток. При этом мир симуляции будет реагировать на новые вводные: менять положения теней, текстуры, глубину, расстояние до объектов. Это позволяет создавать бесчисленные вариации ситуаций в любом заданном окружении. Технология основана на комбинаторике генеративных и собственных нейросетевых моделей Navio.

Сегодня каждое транспортное средство Navio, оснащенное системой автономного управления, проходит обязательный этап обучения систем и испытаний в цифровом пространстве, преодолевая миллионы километров виртуального маршрута еще до начала эксплуатации на реальных улицах. Высокая точность симуляционных тестов обеспечивает надежность и безопасность автомобиля.