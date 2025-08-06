Арестован россиянин за передачу США секретов космических «электронных двигателей»

В Калининграде под арест взят бывший сотрудник предприятия, занимающегося выпуском двигателей для коррекции космических спутников. Он обвиняется в передаче секретов российской технологии спецслужбам США.



Арест за госизмену

В Калининграде арестован и заключен под стражу гражданин России О. по обвинению в государственной измене (ст. 275 УК России). Об этом сообщается в Telegram-канале Калининградского областного суда. Центральный районный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения.

Арестованный обвиняется в передаче американской компании секретной информации о «технологии производства электронных двигателей коррекции космических спутников», говорится в сообщении суда.

В обосновании ходатайства следователь указал, что О., осознавая, что за совершенное особо тяжкое преступление ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на длительный срок, может скрыться от органов следствия или суда, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства либо иным путем помешать производству по уголовному делу, говорится в сообщении.

Подробности обвинения

По версии следствия, обвиняемый заключил летом 2020 г. соглашение о сотрудничестве (сбор и дальнейшая передача информации) с компанией, осуществлявшей деятельность в интересах Правительства и различных оборонных ведомств США.

freepik/создано при помощи ИИ Американская компания выведывала у сотрудника российского предприятия секреты производства электронных двигателей для космических аппаратов

Сведения, которые О. обещал передавать, носили в том числе закрытый характер и касались производства двигателей коррекции космических спутников российским предприятием, сотрудником которого он являлся.

Эти сведения фигурант, как выяснило следствие, собирал в период с июля 2021 г. по декабрь 2023 г. с целью дальнейшей передачи.

Детали не разглашаются

Более подробно детали обвинения по понятным причинам не разглашаются. Предприятие, выпускающее электронику для российского космоса, на котором работал О., названо в сообщении суда ОА «Ф.».

Под «электронным двигателем», о секретной технологии изготовления которого идет речь в информации Калининградского суда, видимо, имеется ввиду электрореактивный двигатель (ЭРД), который также называют плазменным или ионным. ЭРД преобразует электрическую энергию в кинетическую энергию истечения ионизированного рабочего тела. ЭРД используют для управления движением аппарата по орбите, корректировки ошибок орбиты, для перемещений аппарата между орбитами и т.п.

В открытых источниках есть информация о плазменных двигателях разработки Лаборатории плазменных ракетных двигателей НИЯУ МИФИ, одной из функций которых является корректировка орбиты космического аппарата, что позволяет увеличивать срок службы самого спутника и оптимально распределять над земной поверхностью многоспутниковую группировку. Об этом писал ТАСС в августе 2024 г.

В 2022 г. агентство также сообщало о планах оснастить космические аппараты, входящие в перспективную орбитальную группировку связи «Гонец-М1», электроракетными двигателями, назначение которых — коррекция орбиты аппарата при выполнении маневров и увод с орбиты.