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IVA Technologies представила IVA MCU 25.0

IVA Technologies выпустила новую версию профессионального сервиса видеоконференцсвязи IVA MCU 25.0. Обновление охватывает сразу несколько ключевых направлений: управление звонками, организация мероприятий, стабильность системы, интеграции и безопасность. Новая версия делает ежедневную коммуникацию проще, а масштабные трансляции — управляемыми и гибко настраиваемыми.

Во всех клиентах (веб, Desktop, iOS и Android) теперь доступны функции перевода и удержания звонков, как в p2p, так и в групповых сценариях. Это означает, что пользователь может не только поставить собеседника на удержание, но и перевести вызов на другого участника. Например, в технической поддержке оператор может одновременно вести два диалога, объединить их при необходимости, а затем покинуть беседу, передав пользователя следующему специалисту.

В веб-версии платформы сразу несколько участников могут транслировать свои рабочие столы параллельно в общем видеопотоке. Функция множественной демонстрации экрана доступна в мероприятиях на основе системных шаблонов и позволяет оперативно переключаться между источниками информации. Обновление полезно для кросс-функциональных команд, когда одновременно презентуются разные блоки проекта, или для обучения сотрудников, где нужно сравнить интерфейсы, диаграммы и материалы. Также теперь при выходе из комнаты пользователь удаляется из списка участников, а комната убирается из его списка.

Организаторы мероприятий получили в свое распоряжение новые инструменты: контроль присутствия участников на мероприятии и возможность восстановления мероприятия. В desktop-клиенте появился функционал таймера выступлений с гибкой настройкой сигналов и отображения. Мобильные клиенты получили возможность анкетирования при подключении к мероприятию, поддержку групп в мероприятиях и DTMF-команд в звонках.

Новая версия IVA Connect Desktop 23.0 перешла на WebRTC 2.0 и получила архитектурные улучшения, позволяющие снизить нагрузку на оперативную память. Благодаря этому приложение функционирует стабильно даже при длительной работе и высоком количестве активных потоков.

Система получила новые механизмы разграничения прав доступа к транскрибации и субтитрам сервиса распознавания речи на основе ИИ IVA Terra — как для зарегистрированных, так и для внешних пользователей. Добавлены параметры лицензирования, ограничивающие количество одновременных мероприятий с ИИ-функциями. Теперь администраторы, особенно в госсекторе и крупных корпорациях, могут тонко настраивать доступность интеллектуальных функций на уровне домена, не опасаясь превышения лимитов.

Стенограммы можно выгружать не только в TXT, но и в форматах DOCX — с разделением по языкам: русский, английский и оригинал. Новый функционал полезен для последующего редактирования, рассылки и архивирования стенограмм, особенно в структурах, где ведется обязательное протоколирование встреч.

Новая настройка безопасности позволяет скрывать контактные данные пользователя (телефон и email) при двухфакторной аутентификации. А для корпоративных пользователей в веб-версии добавлена автоматическая авторизация по Kerberos при входе в систему и подключении к мероприятию, что упрощает и ускоряет доступ в защищенных средах.

Помимо этого, обновлена документация по всем модулям платформы, включая установку на Astra Linux, настройки доменов и интеграцию с внешними базами.

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