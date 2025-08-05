ИТ-холдинг «Т1» и DIS Group будут развивать решения в области управления данными

«Т1» и DIS Group заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие партнерских отношений для разработки эффективных ИТ-продуктов с использованием отечественных решений. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Стороны планируют совместную деятельность по созданию и продвижению российской платформы по управлению данными, применимой для государственных и коммерческих организаций. Платформа включает: ETL-решение «Плюс7 ФормИТ», решения по управлению данными «Юниверс DG» и мастер-данными «Юниверс MDM» и ряд других.

«Цифровая трансформация бизнеса и госсектора требует не просто внедрения отдельных решений, а создания целостных экосистем. Партнерство с DIS Group позволит предложить клиентам комплексные цифровые решения, отвечающие требованиям технологической независимости и которые уже доказали свою эффективность в крупнейших компаниях страны. Это важный шаг в развитии отечественной ИТ-индустрии», — сказал Сергей Голицын, руководитель направления «Т1 ИИ».

«Сейчас как никогда важна консолидация усилий ИТ-компаний для продвижения надежных и технологически независимых решений. Партнерство с «Т1 ИИ» позволит нам объединить компетенции и предложить рынку комплексные инструменты для цифровой трансформации, отвечающие самым высоким требованиям. DIS Group видит в этом сотрудничестве возможность усилить платформенный подход и ускорить внедрение российских решений для управления данными в ключевые отрасли экономики», — сказал Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group.

Решения компании DIS Group в рамках платформы входят в реестр Российского ПО и уже внедрены в компаниях различных отраслей.