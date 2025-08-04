«Первый Бит» обеспечила бесперебойную работу производства Allwin после перехода с SAP на «1С:ERP» благодаря SLA-поддержке

Компания «Первый Бит» подвела итоги двухлетней SLA-поддержки импортозамещенной ERP-системы производителя пищевых ингредиентов Allwin.

За два года SLA-сопровождения «Первый Бит» обработала порядка 1,9 тыс. обращений от сотрудников Allwin, 97% из которых были закрыты в срок. Среднее время реакции составило 3 часа.

Несмотря на сложности миграции и высокие требования к бесперебойности производства, специалисты «Первого Бита» не только завершили переход с SAP на «1С:ERP» за 6 месяцев, но и обеспечили стабильную работу системы благодаря продуманному сервисному сопровождению.

Переход на новую ERP-систему сопровождался масштабными изменениями: у Allwin была сильно кастомизированная SAP, а в базовой «1С:ERP» отсутствовали некоторые производственные функции. Из-за этого во время перехода у пользователей возникало большое количество вопросов по «1С».

Чтобы избежать простоев, команда «Первого Бита» подключила SLA-поддержку еще на этапе внедрения. Специалисты заранее изучили бизнес-процессы клиента, организовали круглосуточную горячую линию по инцидентам производственного блока и оперативно решали возникающие вопросы даже в нерабочее время.

Особое внимание уделялось блокам «Производство» и «Регламентированный учет». Были оптимизированы процессы инвентаризации, повышено быстродействие ключевых рабочих мест, а также разработан индивидуальный чек-лист для закрытия бухгалтерских периодов. Это позволило сотрудникам Allwin, быстро перестроиться на новую систему, и отказаться от работы в выходные дни во время перехода с SAP в «1С:ERP».

Чтобы обеспечить бесперебойную работу бизнеса, команда интегратора работала в выходные, а также в праздничные дни, пока система заказчика не была оптимизирована до состояния плановой стандартной работы. После завершения проектных работ были организованы три штатные линии поддержки.

Первая линия отвечает за решение вопросов, связанных с консультацией по стандартному функционалу, либо задокументированным доработкам. Специалисты второй занимаются методологическими вопросами и исправляют ошибки системы. Третья линия может вносить в систему доработки и оптимизировать процессы.

«SLA — это не только стандарт скорости реакции и времени решения вопросов, но и инструмент поддержки стабильной работы критически важных процессов для бизнеса Заказчика. SLA позволяет прозрачно фиксировать уровень сервиса, снижать риски простоев, повышать доверие между заказчиком и исполнителем, а также эффективно управлять ожиданиями. Кейс нашего клиента Allwin показывает, что даже при ограниченных сроках и сложной миграции возможно сохранить плановую работу системы без сбоев для производства», — отметила руководитель проектов офиса «Москва Павелецкая» компании «Первый Бит» Аделия Нагибина.