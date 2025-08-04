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Новый партнер по внедрению платформы TESSA — «Инфосистемы Джет»

«Инфосистемы Джет» — российская технологическая компания, расширяет продуктовый портфель в направлении СЭД/ECM/BPM-систем. Интегратор заключил партнерское соглашение с российским разработчиком «Синтеллект» и теперь является аккредитованным представителем услуг по внедрению, интеграции и сопровождению решений на базе платформы TESSA. Об этом CNews сообщили представители «Синтеллект».

Цель партнерства — усиление экспертизы и компетенций в области цифровой трансформации. Сотрудничество позволит удовлетворить спрос корпоративных клиентов из различных отраслей на качественные отечественные решения, способствующие комплексному развитию ИТ-инфраструктуры.

Ключевым продуктом «Синтеллект» является платформа управления документами и бизнес-процессами TESSA, в которой ежедневно работают более 1 млн пользователей в России и в странах СНГ.

Современный технологический стек и гибкая архитектура TESSA обеспечивают широкие функциональные возможности по настройке и реализации любого функционала, связанного с автоматизацией обработки документов: входящая/исходящая корреспонденция, договоры, архивное делопроизводство (в том числе конфиденциальное), кадровый документооборот, межведомственный документооборот (МЭДО), а также любые специализированные задачи, включающие в себя большое количество сквозных интеграций. Платформа сертифицирована ФСТЭК России по второму уровню доверия, поэтому может применяться в компаниях с повышенными требованиями в области импортозамещения и в госсекторе.

«Инфосистемы джет» — российская ИТ-компания. С 1991 г. работает на рынке системной интеграции, реализуя ежегодно более 1000 проектов, многие из которых уникальны по масштабу и сложности. Штат — более 1800 сотрудников.

«Компания «Инфосистемы джет» — один из признанных лидеров системной интеграции России, ее клиентами являются крупнейшие и системообразующие предприятия страны с широкой географией охвата. Благодаря нашему партнерству мы сможем поддержать еще большее количество компаний в решении задач комплексной автоматизации на базе платформы TESSA, способствуя качественной цифровой трансформации российского бизнеса», — отметила Галина Майорова, руководитель отдела продаж «Синтеллект».

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