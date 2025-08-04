CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника Розница
|

Непревзойденный игровой опыт: Bloody расширяет линейку ПК

Новинка собрана на базе процессора AMD Ryzen 5 и справится даже с ресурсоёмкими AAA-играми.

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, расширяет линейку игровых решений и представляет игровой ПК, построенный на базе процессора AMD Ryzen и современного графического ускорителя AMD. На новой модели предустановлена ОС Windows 11, благодаря чему устройство сразу готово к завоеванию игровых миров. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Модель Bloody BD-PC RB65C2 MT оснащена 6-ядерным процессором AMD Ryzen 5 7500F и видеокартой AMD RX 7700 XT с объёмом видеопамяти 12 ГБ GDDR6. Компьютер укомплектован SSD на 1 ТБ и оперативной памятью 32 ГБ DDR5. За стабильную работу устройства отвечает продуманная система охлаждения с четырьмя ARGB-вентиляторами и тепловыми трубками.

noviknka_pk700.jpg

Bloody расширяет линейку ПК

Новинка поддерживает высокоскоростной стандарт хранения данных PCIe 4.0 и укомплектована SSD со скоростью чтения до 7000 МБ/с. Надёжные компоненты делают Bloody BD-PC RB65C2 MT универсальным решением для геймеров, стримеров и тех, кто ценит быструю, стабильную работу устройств. Также ПК получил эффектную ARGB-подсветку, которая станет ярким и стильным акцентом на рабочем столе.

Новинка доступна для заказа в Merlion.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Диасофт» и «Е-Флопс» подтвердили стабильность работы Digital Q.ERP на серверах ARM64

В стране появится реестр россиян, страдающих раком, диабетом, сердцем и психиатрических больных

Как российские разработчики решают проблему доступности IDE, интегрированной среды разработки

Российский энергогигант создает программно-аппаратный комплекс для экономии электричества на подстанциях

Как власти потратят 17 млрд руб. на подготовку кадров в сфере БАС

Мини-БПЛА научили летать в узких вентиляционных шахтах

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Обзор смартфона HUAWEI 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью

Обзор мойки воздуха STARWIND SAW5531: боремся с пылью и аллергенами

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще