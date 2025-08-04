Neoflex и «МТС Web Services» объединят усилия для внедрения облачных решений

Neoflex и «MTC Web Services» (MWS) подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Оно позволит Neoflex внедрять платформу MWS Data Platform и облачные сервисы экосистемы MWS, в том числе передовые ИИ-продукты для решения аналитических задач, построения финансовых моделей и внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы компаний. Сотрудничество направлено на автоматизацию бизнес-процессов и повышение эффективности работы компаний в различных отраслях.

Партнерство объединяет технологические возможности MWS в области облачных технологий с экспертизой Neoflex в разработке и внедрении сложных информационных систем.

MWS Data Platform позволяет повысить эффективность управления данными. Она предлагает широкий функционал по работе с данными, включая хранение, обработку и визуализацию данных. Такие возможности особенно актуальны для организаций, стремящихся внедрить импортозамещенные технологии, оптимизировать свои процессы и адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка. Платформа обладает потенциально неограниченной возможностью масштабирования, поддерживает как структурированные, так и неструктурированные данные, обеспечивая полный self-service и единый UI.

MWS Data Platform реализует подход LakeHouse, который позволяет объединить свойства и преимущества Data Lake и DWH. Сloud-native подход и AI powered Data Catalog существенно упрощают работу с данными и их анализ. Также платформа имеет модульную архитектуру, позволяющую поставлять каждый функциональный компонент отдельно, что дает возможность клиентам выбирать решения, наиболее соответствующие их задачам.

Платформа позволяет в 23 раза ускорить скорость обработки данных, на 40% экономичнее использовать хранилище за счет исключения дублирования данных между разными системами, в 2,5 раза увеличить эффективность работы обслуживающего персонала за счет централизации и автоматизации функций администрированием и в 2 раза сократить время расчетов аналитических витрин.

В рамках реализации совместных проектов специалисты Neoflex обеспечат интеграцию платформы MWS Data Platform и облачных решений MWS в инфраструктуру клиентов, а также предоставят дополнительные услуги, такие как консалтинг, обучение и техническую поддержку. Это даст возможность компаниям эффективно управлять своими ресурсами и использовать преимущества облачных технологий.

«Сотрудничество с MWS открывает новые горизонты для наших клиентов, позволяя им использовать платформу MWS Data Platform и мощные облачные решения для оптимизации бизнес-процессов. Мы уверены, что объединение наших экспертиз приведет к созданию уникальных продуктов, способствующих росту конкурентоспособности компаний на рынке», — отметил Артемий Ярцев, директор по работе с клиентами Neoflex.

«Партнерство с Neoflex позволяет нам расширить спектр предлагаемых решений и помочь нашим клиентам в цифровой трансформации. Мы уверены, что совместная работа приведет к созданию инновационных продуктов, отвечающих самым высоким требованиям бизнеса», — отметил коммерческий директор MWS Александр Чеснавский.