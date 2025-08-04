Filum представляет игровые кресла FL-CH-G-010 и FL-CH-G-030 для любителей аниме и k-pop

Filum выпускает два новых кресла, оформленных в стиле аниме. FL-CH-G-010 и FL-CH-G-030 эффектно украсят кадр стрима, дополнят коллекцию аниме или k-pop атрибутики, или просто станут яркой деталью интерьера. Об этом CNews сообщили представители Xcom.

Дизайн FL-CH-G-010 и FL-CH-G-030 выполнен в типичной для аниме яркой контрастной гамме, с характерными линиями и изгибами. Новинки одинаково хорошо впишутся как в «романтичную» обстановку, так и в урбанистический хай-тек. Спинка обеих моделей снабжена съемным подголовником в форме подушки с острыми углами, напоминающими кошачьи ушки.

Несмотря на то, что FL-CH-G-010 и FL-CH-G-030 выполнены в одном стиле, они различаются по характеристикам. Кресло FL-CH-G-010 рассчитано на нагрузку 120 кг. и снабжено газлифтом второго класса, а FL-CH-G-030 – на нагрузку до 150 кг и имеет газлифт третьего класса.

Конструкции FL-CH-G-010 и FL-CH-G-030 обладают базовым функционалом, доступна регулировка высоты и механизм качания, сиденья снабжены удобной подушкой под поясницу.

В комплекте поставляется набор для сборки. Оба кресла уже доступны на сайте xcom-shop и на маркетплейсах.