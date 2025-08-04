«Деснол» разработал уникальные мнемосхемы для мгновенного поиска неисправного оборудования на заводе «Тяжмаш»

Компания «Деснол», разработчик и интегратор решений экосистемы «1С:ТОИР», завершила проект создания единой информационной среды с помощью EAM-системы «1С:ТОИР КОРП» на заводе «Тяжмаш», одном из предприятий тяжелого машиностроения России. Особенностью проекта стала разработка графических элементов (мнемосхем), позволяющих быстро реагировать на неисправность объектов ремонта в различных цехах, а также видеть с помощью виджетов состояние конкретного объекта ремонта, наличие дефекта или простоя. Об этом CNews сообщили представители «Деснол».

Завод «Тяжмаш» — предприятие с 80-летней историей, специализирующееся на производстве оборудования для энергетики, металлургии и космической отрасли. Завод работает в режиме 24/7. В структуре компании за процессы технического обслуживания и ремонта (ТОиР) оборудования отвечают служба главного механика (СГМ) и отдел главного энергетика (ОГЭ), которые обслуживают свыше 2,5 тыс. единиц оборудования. Критичными для производства являются металлообрабатывающие станки, крановое и энергетическое оборудование. До 90% ремонтов выполняются силами предприятия, а подрядчики привлекаются только для узкоспециализированных или гарантийных работ.

Большой парк оборудования, а также необходимость качественного планирования ресурсов, создания прозрачной системы учета, хранения исторических данных и взаимодействия между двумя службами, осуществляющими большую часть ремонтных работ, привели к вопросу формирования единой централизованной системы управления процессами ТОиР с помощью EAM-решения «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП». Интегратором проекта выступила компания «Деснол», разработчик решения.

До старта проекта СГМ использовала систему автоматизированного проектирования технологических процессов. В ней находилась база оборудования, велись планирование и учет ремонтов, но при этом отсутствовали прозрачная аналитика и детализация затрат по товарно-материальным ценностям (ТМЦ), необходимым для проведения ремонтных работ. Данные ОГЭ по учету оборудования и ремонтам хранились в Excel и на бумажных носителях, по показателям эксплуатации оборудования — в АСУ ТП.

Решение компании «Деснол» позволило объединить в единой среде всю информацию об оборудовании и проводимых ремонтах. Для сотрудников ремонтных служб созданы специальные виджеты, которые наглядно демонстрируют состояние конкретного объекта ремонта, даты ближайших ремонтов, наличие дефекта и показателей работы оборудования (давление и температура масла). Для доступа к соответствующим данным разработаны графические схемы цехов (мнемосхемы), на которых операторы видят исправность объектов ремонта и могут быстро найти необходимую информацию по каждому отдельному оборудованию, выбрав объект на мнемосхеме.

Проект создания единой информационной среды для всех ремонтных подразделений компании «Тяжмаш» занял девять месяцев и включал несколько этапов: подготовку данных для запуска системы, проектирование и обследование бизнес-процессов, адаптацию системы под требования заказчика, интеграцию с существующими решениями, очное обучение 30 сотрудников предприятия и опытно-промышленную эксплуатацию. «1С:ТОИР КОРП» интегрирован с «АИС Диспетчер», АСУ ТП MasterSCADA и базой данных, которая содержит информацию из систем САПР ТП, «Склад 2008», «Управление кадровым учетом» и «Управление закупками». Такая связка позволила автоматизировать передачу в «1С:ТОИР КОРП» справочников и документов, данных о контролируемых показателях и состоянии оборудования, кадрах, номенклатуре, поступлении и списании ТМЦ.

Таким образом была реализована комплексная автоматизация ключевых процессов управления ТОиР. EAM-решение помогло обеспечить централизованный учет более 8,7 тыс. объектов ремонта, включая производственное, энергетическое и подъемно-транспортное оборудование. В системе содержатся 734 технологические операции и 101 техническая карта. Особое внимание уделено блоку планирования ремонтов: совместный с Деснолом проект позволил формировать базу нормативов, содержащую данные о потребностях в ТМЦ, годовые и месячные графики планово-предупредительных ремонтов.

Сотрудники предприятия могут видеть фактический расход и списание ТМЦ, анализировать и корректировать затраты, а также устанавливать минимальные остатки ТМЦ для оперативного пополнения складских запасов и своевременного проведения ремонтных работ. Также в систему введен документ «Бережное обслуживание», который позволяет получить комплексную оценку технического состояния оборудования предприятия. Ведется учет межцеховых расходов, статистика по простоям и рецидивным дефектам. В перспективе заказчик планирует масштабировать систему на другие подразделения и разработать интеграцию с «1С:ERP» для дальнейшего повышения эффективности управления производственными процессами.

«Ранее для того, чтобы зафиксировать простой, необходимо было готовить три бумажных документа. Время на подготовку таких документов было сопоставимо со временем ремонтных работ по простою продолжительностью четыре часа. Бумажных документов не стало — высвободилось время на осуществление непосредственно ремонтных работ, — сказал Никита Эбель, главный механик АО «Тяжмаш». — Внедрение «1С:ТОИР КОРП» стало важным шагом в цифровизации процессов ТОиР. Система не только автоматизировала рутинные операции, но и предоставила инструменты для анализа, что важно в принятии управленческих решений. Особенно ценна интеграция с нашими существующими системами, которая позволила избежать дублирования данных и повысить эффективность работы службы главного механика и отдела главного энергетика».