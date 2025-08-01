Страховая компания «Двадцать первый век» автоматизирует процессы на TESSA 4.0

АО СК «Двадцать первый век» автоматизирует электронный документооборот с помощью единой цифровой платформы на базе платформы TESSA. Об этом CNews сообщили представители компании «Синтеллект».

Проект внедрения платформы TESSA 4.0 в АО СК «Двадцать первый век» стартовал в марте 2025 г. Командой Target tech, сертифицированным партнером-экспертом и интегратором решений на базе платформы TESSA, были реализованы ключевые процессы для работы с документами: учет входящих сообщений (регистрация и обработка по e-mail), работа с входящими письмами (обращения в бумажном и электронном виде), а также обработка исходящих документов (подготовка, согласование, подписание и отправка).

Одним из главных требований первого этапа проекта стало соблюдение единого порядка рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг, предусмотренного Федеральным законом от 4 августа 2023 г. № 442-ФЗ. Другим важным аспектом выступила необходимость в автоматизации процессов для снижения нагрузки на сотрудников. Для этого в TESSA была настроена автоматическая конвертация документов из входящих сообщений — это позволяет значительно сократить время, которое тратится на сканирование и загрузку документов, полученных по электронной почте.

Второй этап проекта, который реализуется в настоящий момент, включает в себя работы по запуску системы в промышленную эксплуатацию, а также автоматизацию работы с доверенностями, внутренними нормативными документами, поручениями и протоколами совещаний.

В TESSA сотрудникам будет доступен полный цикл работы с доверенностями «в режиме одного окна» — это создание, отзыв и перевыпуск документов для сотрудников и контрагентов, отслеживание сроков действия с автоматическими напоминаниями. Также предусмотрена интеграция с печатными формами.

Для внутренних нормативных документов (ВНД) система обеспечивает гибкие маршруты согласования, автоматическое ознакомление сотрудников с документами и возможность прозрачно отслеживать историю изменений. В разработке находится функциональность автоматического формирования заданий в поручениях.

Target tech продолжает сотрудничество с АО СК «Двадцать первый век» в рамках дальнейшего развития системы на базе платформы TESSA, обеспечивая комплексную автоматизацию электронного документооборота страховой компании.