Благодаря Axelot WMS компания «Колеса Даром» перешла на новый уровень автоматизации логистики

«Колеса Даром» ранее управляла складом с помощью простого решения для адресного хранения. Однако с развитием бизнеса возникла необходимость в более современном инструменте, который бы автоматизировал управление всеми ключевыми складскими процессами: приемкой, размещением, отбором, сортировкой, контролем отгрузки, инвентаризацией, биллингом, а не только обеспечивал учетные функции. Поэтому руководство приняло решение внедрить WMS Axelot, так как эта система обладает гибким функционалом, отвечающим всем потребностям компании. Ключевая из них — необходимость автоматического учета КИЗ. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Само внедрение реализовала проектная команда Axelot. Специалисты помогли компании совершить переход на новое решение. Пилотное внедрение состоялось на складе в Балашихе. Его площадь составляет 7945 кв. м. Разработанное решение должно было лечь в основу дальнейших тиражирований, поэтому проектной команде нужно было учесть все нюансы и тонкости логистических бизнес-процессов.

Внедрение WMS Axelot позволило персоналу склада выполнять все складские операции с помощью терминалов сбора данных. Теперь все действия с продукцией в реальном времени фиксируются в системе, а сотрудники склада всегда имеют под рукой точный алгоритм выполнения операций.

Каждому товару, находящемуся на складе, присваивается определенное состояние («Годен», «Транзит», «Сезонное хранение», «Спец заказ»), что облегчает распределение товаров по соответствующим зонам на складе. Если на склад принимаются товары с КИЗ, которых нет в плане, или колеса, на которых отсутствует этикетка честного знака, они размещаются в отдельную зону карантина. Там продукция без этикеток «Честного знака» дожидается дальнейшей маркировки.

Компании было важно, чтобы товары для одного рейса собирал один работник. Для этого проектная команда использовала функционал «Лист отбора». Это решение позволяет выводить из документа «Рейс» штрих-коды группы отбора и заказов, что упрощает работу сотрудника.

Реализованные в Axelot WMS адресное хранение и событийная модель в организации процессов позволяют снизить влияние человеческого фактора. Так, например, в режиме реального времени можно понять точное местоположение конкретного колеса, а задания на его перемещение формируются исключительно алгоритмами системы.

В связи с тем, что корпоративная информационная система и бизнес-процессы компании во многих аспектах отличаются от типовых, интеграция, выполненная с использованием Datareon Platform, была достаточно сложной и требовала соответствующих программных изменений. Не обошлось и без сложностей в процессе запуска, но эти трудности не стали преградой для достижения проектными командами общей цели – запуска склада в промышленную эксплуатацию. Несмотря на дополнительные модификации и связанный с этим сдвиг сроков, система была введена в эксплуатацию и соответствует ожиданиям.

Пилотный проект внедрения WMS Axelot стал первым шагом на пути к автоматизации складской логистики. Разработанное решение будет оптимизироваться и дорабатываться для последующего тиражирования на другие склады компании.