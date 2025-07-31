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Умный комплекс от МТС обеспечит безопасность экипажа и грузов во время морских рейсов

МТС совместно с петербургской компанией «Армада» внедрила интеллектуальную систему видеонаблюдения на портовых буксирах. Платформа поможет контролировать состояние экипажа и следить за безопасностью судов во время морских рейсов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС развернули систему видеонаблюдения на наиболее важных узлах восьми буксиров (капитанский мостик, нос и кормовая часть судов). Еще инженеры компании помогли разместить пункты проверки состояния экипажа. В основе технического решения — программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Сфера» собственной разработки МТС, с помощью которого можно в режиме реального времени следить за обстановкой на судах, реагировать на внештатные ситуации, получать и анализировать данные с видеокамер. Решение позволяет судам, находящимся в море, передавать большие объемы информации в порт и долго хранить их в защищенном облаке. Передача данных происходит с помощью сети сотовой связи.

«МТС — уже давно не просто телеком-оператор, а партнер для бизнеса, который предлагает собственные технологические решения и помогает улучшать процессы. Мы стремимся привнести цифровизацию в различные секторы экономики в стране, у нас есть опыт внедрения систем безопасности в промышленных, сельскохозяйственных предприятиях Ленобласти, наши технологии могут использоваться и в сфере логистики. Разработанный нами программный комплекс поможет дистанционно контролировать состояние судов, оперативно выявлять критические ситуации, решать их и обеспечивать безопасность экипажа и грузов. Наш пилотный проект стартовал в конце прошлого года, и мы продолжаем взаимодействие, уверен, оно будет успешным», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

«Армада» занимается техническим оснащением судов на морских рейсах по всей России, обслуживанием портов. Корабли базируются в порту в Санкт-Петербурге, Выборге, Усть-Луге, Мурманске и Владивостоке.

«Обеспечение безопасности на море — сложная задача, которую необходимо решать комплексно. От состояния экипажа и технического оснащения судна зависит не только успешность морских рейсов, но и сохранность грузов и, самое главное, жизни людей. Сегодня технологии помогают реально и оперативно анализировать ситуацию на борту, отслеживать изменения и мгновенно реагировать на них. Мы видим потенциал в использовании разработанного МТС интеллектуального комплекса и планируем расширить наше сотрудничество в будущем», — сказала генеральный директор компании «Армада» Евгения Черкасских.

МТС планирует внедрить комплекс управления безопасностью еще на нескольких десятках буксиров.

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