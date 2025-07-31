CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

СПбГИКиТ приступил к цифровизации документооборота с Directum RX

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения начал проект цифровизации внутренних процессов на базе платформы Directum RX. Об этом CNews сообщили представители Directum.

В ходе проекта планируется подключить к Directum RX три ключевых процесса: управление внутренними документами; обработку входящей корреспонденции; согласование договоров.

Главная цель преобразований — сделать все административные процессы абсолютно прозрачными и постепенно отказаться от бумаги при согласовании и утверждении документов.

Работы по проекту выполняет команда компании «СофтСноу», партнер Directum.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как власти сэкономят 109 млрд руб. на создании инфраструктуры для дронов и обеспечении защиты от них

В продажу выходят новые российские серверы, «на 10% дешевле иностранных»

Российский вендор ПО для СХД «Рэйдикс» отправляется в новую «Экспедицию»

В интернет утекли миллионы личных чатов пользователей ChatGPT

Как промышленный ИИ вышел за пределы пилотов и начал приносить прибыль

«Яндекс» начал предлагать предприятиям своих роботов по подписке за пару миллионов

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор мойки воздуха STARWIND SAW5531: боремся с пылью и аллергенами

Дизайнерская техника для кухни: 9 самых интересных устройств

Как перенести общение из WhatsApp и других мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция

Показать еще

Наука

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад
Показать еще