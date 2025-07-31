СПбГИКиТ приступил к цифровизации документооборота с Directum RX

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения начал проект цифровизации внутренних процессов на базе платформы Directum RX. Об этом CNews сообщили представители Directum.

В ходе проекта планируется подключить к Directum RX три ключевых процесса: управление внутренними документами; обработку входящей корреспонденции; согласование договоров.

Главная цель преобразований — сделать все административные процессы абсолютно прозрачными и постепенно отказаться от бумаги при согласовании и утверждении документов.

Работы по проекту выполняет команда компании «СофтСноу», партнер Directum.