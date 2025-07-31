PassOffice от «ААМ Системз» в Президентской академии РАНХиГС

Президентская Академия реализовала проект по автоматизации процесса регистрации посетителей и оформления гостевых пропусков. Исполнителем проекта была выбрана компания «ААМ Системз» — российский поставщик и производитель комплексных решений для систем технической безопасности, в отрасли с 1994 г. Об этом CNews сообщили представители «ААМ Системз».

Задача

До внедрения новой системы в Академии использовалось локальное решение, разработанное внутренними силами. Процесс оформления заявок был ограничен по функциональности: отсутствовали гибкие настройки категорий посетителей, нельзя было выбрать конкретное здание, автоматизировать согласования или централизованно вести учет. Значительная часть заявок оформлялась вручную, что создавало риски ошибок и задержек.

С учетом масштабов Академии и требований безопасности возникла необходимость в профессиональной, гибкой и интегрированной системе управления пропусками. На основании решения Архитектурного совета Академии была выбрана система PassOffice, охватывающая все восемь площадок в Москве.

Решение

Специалисты «ААМ Системз» внедрили программный комплекс PassOffice, полностью интегрированный с действующей СКУД Parsec, что обеспечило синхронизацию данных и автоматизацию жизненного цикла заявки: от создания до допуска.

Ключевые возможности системы: веб-интерфейс для подачи и согласования заявок; автоматическая передача данных в СКУД и быстрая идентификация посетителей; инструмент оформления групповых визитов — от загружаемого списка гостей до координации ответственных лиц; механизмы работы с иностранными гражданами, включая прикрепление дополнительных документов и визуальную маркировку заявок; поддержка заявок на въезд автотранспорта, с гибкой фильтрацией и ведением единого журнала; специальный режим оформления ВИП-посетителей с возможностью пропуска без досмотра или без высадки; управление персональными данными и сбор согласий в соответствии с требованиями законодательства; возможность брендирования интерфейса и настройки шаблонов уведомлений.

Результаты

С внедрением PassOffice процесс регистрации и допуска гостей Академии стал прозрачным, централизованным и контролируемым. Время обработки заявок сократилось, повысилась точность и надежность учета. Система упростила работу служб безопасности и ресепшенов.