МТС оцифровала работу транспорта предприятия «СибБурМаш» в Тюмени

ПАО «МТС», цифровая экосистема, установила систему умной видеоаналитики на технологическом транспорте группы компаний «СибБурМаш» в Тюмени. Новое решение поможет повысить безопасность перевозок на дорогах общего пользования и месторождениях, а также снизить риски ДТП. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Комплекты спецоборудования с видеокамерами, установленные в салонах автомобилей, следят за положением машин на дорогах, отслеживают скорость транспортного средства, резкие торможения, препятствия на дороге и опасное сближение с попутным авто. Технологии машинного зрения и искусственного интеллекта считывают мимику лица водителя, положение тела, засыпание за рулем и контролируют соблюдение правил вождения. В случае нетипичного поведения система предупреждает водителя специальным сигналом, что позволяет исключить возникновение чрезвычайной ситуации по вине человека.

«В Тюменской области мы наблюдаем рост спроса на наш цифровой комплекс для автопарков со стороны предприятий. Многие компании работают на несколько регионов, когда есть необходимость контролировать протяженную транспортно-логистическую цепочку, которая пролегает далеко от головных офисов и заводов. Так, например, система мониторинга автотранспорта от МТС уже несколько лет эффективно показывает себя на транспорте крупнейшей российской нефтедобывающей компании. Внедрение новой технологии показало, что водители стали проявлять за рулем большую бдительность. Сокращение частоты совершения опасных действий водителями снизилась на 84%. А собранная информация позволяет разработать систему поощрения сотрудников при соблюдении безопасного вождения», – сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

«Сегодня любая крупная промышленная компания на высококонкурентном рынке не может развиваться без цифровизации рабочих процессов. С помощью новых отечественных решений мы можем снижать издержки, увеличивать рентабельность, усиливать охрану труда, заботиться о здоровье сотрудников, быстро анализировать ситуации и принимать правильные решения, а главное – открывать новые возможности. Учитывая широкий функционал системы мониторинга автотранспорта, уверен, что она поможет оптимизировать работу нашего транспорта и подтвердит свою экономическую выгоду», – сказал генеральный директор группы компаний «СибБурМаш» Дмитрий Витязев.