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«МТС Exolve» помог компании «Магнит» наладить диалог с кандидатами на вакансии

«МТС Exolve», 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, предоставил цифровые сервисы для розничной сети «Магнит». В рамках сотрудничества были внедрены сервисы, обеспечивающие эффективное голосовое взаимодействие с кандидатами на вакансии по восьми регионам: Москва, Волгоград, Воронеж, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар. Об этом CNews сообщили представители «МТС Exolve».

Для автоматизации и оптимизации процесса поиска и взаимодействия с соискателями специалисты «МТС Exolve» настроили инструменты автоматического вызова регионов с использованием интеграции через «Телеком API», что позволяет повышать конфиденциальность номера отправителя и ускоряет обзвон. Также реализована возможность для абонентов перезвонить на определённый номер через API и автоматически связаться с нужным подразделением по найму.

В результате внедрения коммуникационных сервисов компании удалось сократить расходы на работу колл-центра на 18%, а эффективность взаимодействия с кандидатами повысить на 21%.

Кроме того, был выделен пул номеров для каждого филиала «Магнита». С учетом региональной принадлежности компания реализовала механизм, при котором звонки, исходящие из Москвы, отображаются у абонентов из Краснодара как местные номера Краснодара, и наоборот.

«Благодаря использованию цифровых сервисов от МТС Exolve мы смогли оптимизировать расходы на телефонию, улучшить коммуникации с потенциальными кандидатами и как результат – помочь большему числу людей найти работу», – сказала Юлия Савкина, директор департамента по подбору и карьерному сопровождению розничной сети «Магнит».

«В результате внедрения данных решений «Магнит» получил современную и гибкую платформу для голосового взаимодействия с кандидатами по всей стране, сокращая время поиска и повышения качества коммуникаций с потенциальными сотрудниками», – сказал директор по продажам и обслуживанию «МТС Exolve» Костас Дубосас.

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