CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» модернизировал сеть LTE в Марьяновке

Жители Марьяновки Омской области теперь смогут пользоваться необходимыми цифровыми сервисами на скорости до 150 Мбит/с. «МегаФон» обновил инфраструктуру связи и добавил дополнительный слой LTE, за счет чего удалось увеличить емкость сети и расширить покрытие 4G. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Марьяновка – поселок городского типа, который изначально был станцией на Транссибирской железнодорожной магистрали. Со временем поселение разрослось и на сегодня насчитывает более 8,5 тыс. жителей. Чтобы равномерно распределить растущую нагрузку на сеть, а также увеличить покрытие и скорости мобильного интернета, компания провела модернизацию действующего телеком-оборудования.

В обновленную зону покрытия сети четвертого поколения попали социальные объекты, жилые дома, а также часть железной дороги и вокзал. Через железнодорожную станцию в поселке проходят как пригородные электрички, так и междугородние поезда, в том числе дальнего следования. Пассажиры и сотрудники железной дороги теперь также могут воспользоваться обновленной сетью «МегаФона». Ожидая отправления поезда, они могут решать рабочие задачи, скачивать фильмы или электронные книги в дорогу.

Связисты учли и густонаселенность территории, поэтому использовали высокочастотный диапазон, обеспечивающий быструю и стабильную передачу данных сразу для большого количества абонентов, которые подключились к сети одновременно.

«Потребление мобильного трафика в сельских поселениях региона постепенно растет. Как показывает обезличенный анализ абонентской активности, в Марьяновке объем сгенерированного трафика вырос за последние месяцы на 3%. Чтобы наши абоненты могли пользоваться всеми цифровыми сервисами на комфортных скоростях и стабильном соединении, «МегаФон» регулярно улучшает параметры сети. В первом полугодии медианная скорость скачивания в нашей сети составляет 33,11 Мбит/с, а в Омске – до 37 Мбит/с», – отметил директор «МегаФона» в Омской области Игорь Беззубкин.

Обновление телеком‑сети оценили и путешественники. Марьяновка находится относительно недалеко от Омска, что делает ее доступной для однодневных поездок. Объектом внимания туристов становятся памятники истории – остатки защитных крепостей и редутов, а также свидетельства Гражданской войны 1917-1919 гг.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как власти сэкономят 109 млрд руб. на создании инфраструктуры для дронов и обеспечении защиты от них

В продажу выходят новые российские серверы, «на 10% дешевле иностранных»

«Диасофт» и «Е-Флопс» подтвердили стабильность работы Digital Q.ERP на серверах ARM64

В интернет утекли миллионы личных чатов пользователей ChatGPT

Российский вендор ПО для СХД «Рэйдикс» отправляется в новую «Экспедицию»

«Яндекс» начал предлагать предприятиям своих роботов по подписке за пару миллионов

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор мойки воздуха STARWIND SAW5531: боремся с пылью и аллергенами

Дизайнерская техника для кухни: 9 самых интересных устройств

Как перенести общение из WhatsApp и других мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция

Показать еще

Наука

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад
Показать еще