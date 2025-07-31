CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в банках Искусственный интеллект
|

Медицинский ИИ-помощник «СберЗдоровья» на базе GigaChat продемонстрировал высокую точность постановки диагнозов в ходе тестов

Эксперимент, проведенный специалистами Института AIRI, показал: российский ИИ-помощник по здоровью на базе нейросетевой модели GigaChat в тестах на 30 реальных клинических случаях (отобраны из 200 случайным образом) из журнала New England Journal of Medicine показал 93% точности (28 верных заключений). Тестирование было проведено по методике, аналогичной эксперименту компании Microsoft по проверке решения Microsoft AI Diagnostic Orchestrator (MAI-DxO). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Искусственный интеллект работал вслепую, начиная с базовых данных о пациенте — пола, возраста и симптомов. Далее модель последовательно запрашивала анализы, визуализацию и консультации, чтобы прийти к диагнозу. Медианное число диалоговых ходов составило три: информация от пациента — комментарий или вопрос врача — ответ пациента. Это говорит о высокой скорости принятия решений.

Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка: «Эксперимент показал, что наша технология не просто конкурентоспособна, но и может задавать стандарты в медицинской диагностике для всего мира. Мы видим, как мультиагентная архитектура ускоряет и улучшает процесс постановки диагноза. Особенно важно, что система демонстрирует гибкость: она пересматривает гипотезы, запрашивает дополнительные данные и даже реагирует на эмоциональную подачу клинических сценариев. В будущем это открывает двери для консилиумов, где ИИ станет надежным помощником врача».

Все клинические случаи были маркированы тремя типами сложности. Искусственный интеллект (ИИ) успешно распознал такие редкие патологии, как болезнь Уиппла (за один ход), ацерулоплазминемию (за шесть ходов) и метгемоглобинемию, вызванную расбуриказой.

Помощник продемонстрировал несколько ключевых преимуществ. Он работает быстро — в среднем за три хода. Мыслит логически, успешно диагностируя редкие и комплексные патологии. Сочетает клиническую строгость с гибкой диалоговой логикой и умеет работать с человекоориентированной подачей. Неожиданным эффектом эксперимента стала эмоциональная вовлеченность: драматические сценарии, как это часто происходит в реальной жизни, повысили диагностическую внимательность алгоритма.

Иван Оселедец, генеральный директор Института AIRI: «Сегодня мультиагентные системы способны уверенно разыскивать редкие, маскирующиеся патологии за пределами типовых алгоритмов приемного отделения. Способен ли медицинский ИИ-ассистент вовремя перестроить гипотезу, отбросив наиболее вероятную, но ложную дорогу? ИИ-помощник показал, что способен, и делал это быстрее, чем ожидал эксперт-наблюдатель с 15-летним стажем в медицине».

Эксперимент носит пилотный характер и продолжается в данный момент. Исследователи AIRI планируют расширить выборку, включив кейсы из других медицинских журналов. Однако уже сейчас технология демонстрирует потенциал не только для практической медицины, но и для обучения врачей, предлагая им реалистичные симуляции сложных случаев.

ИИ-помощник был разработан учеными Института AIRI и специалистами «СберМедИИ», прошел пилотное тестирование в приложении медицинской компании «СберЗдоровье», где функционирует и помогает людям. На данный момент им воспользовались уже более 160 тыс. раз.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNews Market

В продажу выходят новые российские серверы, «на 10% дешевле иностранных»

Как российские разработчики решают проблему доступности IDE, интегрированной среды разработки

В интернет утекли миллионы личных чатов пользователей ChatGPT

Как промышленный ИИ вышел за пределы пилотов и начал приносить прибыль

«Яндекс» начал предлагать предприятиям своих роботов по подписке за пару миллионов

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор мойки воздуха STARWIND SAW5531: боремся с пылью и аллергенами

Дизайнерская техника для кухни: 9 самых интересных устройств

Как перенести общение из WhatsApp и других мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция

Показать еще

Наука

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад
Показать еще