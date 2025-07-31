«Корус Консалтинг» добавил больше инструментов клиентского самообслуживания на платформу «Бустрейд»

ГК «Корус Консалтинг» выпустила обновление комплексной e-commerce платформы «Бустрейд» для автоматизации продаж, закупок и сервиса. Теперь клиенты платформы могут управлять пользовательскими ролями, использовать умные фильтры с расширенным поиском, настраивать страницу оформления заказа и цены с учетом НДС. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Платформа «Бустрейд», разработанная командой «Корус Консалтинг», включает в себя B2B-портал, портал поставщика, LMS-систему, чат-боты и другие сервисы для автоматизации продаж, закупок и сервиса.

Ключевое нововведение июльского обновления платформы — ролевая модель, которая позволяет владельцу портала настраивать уровни доступа (от просмотра каталога до полного оформления заказа) для разных категорий пользователей. Такая функция востребована среди компаний с широкой дистрибьюторской или партнерской сетью: это упрощает доступ конечных пользователей к информации о товарах и избавляет от необходимости обращаться в поддержку или в отдел продаж заказчика.

Также в обновлении появились умные фильтры и расширенный поиск. Пользователь может искать товары не только по артикулам, но и по ключевым характеристикам или произвольным словам — фильтры настраиваются исходя из структуры каталога и специфики клиентского пути. Это помогает ускорить поиск нужных позиций и сократить путь к покупке за счет более точной и быстрой навигации по каталогу.

Помимо этого, интерфейс и функциональность страницы оформления заказа теперь можно настраивать с учетом потребностей B2B-заказчика. Так, владелец платформы может задавать поля оформления заказа, настраивать способы оплаты и доставки, выбирать конечного грузополучателя и даты доставки. Это позволяет автоматизировать оформление заказов «до двери» с минимальным участием менеджеров контрагента.

В «Бустрейд» появились настройки цен с учетом НДС. Теперь стоимость товара считается в корзине с учетом НДС, который задала компания-продавец. В итоге покупатель видит окончательную цену товара в корзине. Данное обновление особенно важно, поскольку юрлица в документации часто учитывают суммы с НДС. Корректный расчет НДС избавляет от необходимости дорабатывать договоры вручную и дает возможность заранее закладывать и согласовывать необходимый бюджет на приобретение товара.

Все внедряемые функции — от ролевой модели до настройки полей заказа — могут быть настроены заказчиком решения без программирования. В результате снижаются издержки клиента на поддержку и сопровождение, сокращается количество рутинных обращений контрагентов к менеджерам клиента, что в результате ускоряет цикл покупки.

«Каждое действие, требующее от клиента уточнений по телефону или электронной почте — это потенциальный барьер, снижающий конверсию и повторные заказы. Поэтому обновление платформы направлено на расширение возможностей клиентского самообслуживания. Чем меньше этапов оформления заказа требуют вмешательства менеджера, тем выше вероятность, что клиент завершит покупку. Все это в итоге сокращает объем рутинных операций, экономит время и повышает удовлетворенность клиента, а бизнес получает более гибкий и предсказуемый клиентский путь», — сказала Мария Бар Бирюкова, директор департамента e-commerce ГК «Корус Консалтинг».