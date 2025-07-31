Исследование OCS: российский рынок модульных и контейнерных ЦОДов вырастет до 32 млрд рублей к 2030 году

Объём российского рынка модульных и контейнерных центров обработки данных (МЦОДов и КЦОДов) в течение ближайших пяти лет увеличится шестикратно — до 32 млрд руб., а ежегодный рост составит до 10%, следует из оценки сегмента, проведённой ИТ-дистрибьютором OCS. Большую часть рынка на сегодняшний день занимают отечественные вендоры.

Модульные и контейнерные ЦОДы — это мобильные инженерные сооружения, включающие всё необходимое для функционирования вычислительного оборудования: серверные стойки, системы охлаждения и электропитания и пр. В первом случае решение представляет собой отдельные блоки, которые можно собрать как конструктор, а во втором — готовый к эксплуатации контейнер. По данным аналитического центра OCS, на конец 2024 г. российский сегмент модульных и контейнерных ЦОДов составлял 5 млрд руб.

Инженеры OCS считают данный тип оборудования наиболее подходящим для компаний, чья инфраструктура включает не более 500 серверов и систем хранения данных (СХД). В России этим количеством вычислительных решений пользуются 80% представителей среднего, крупного и крупнейшего бизнеса по годовому объёму выручки — такие результаты были получены во время опроса OCS, проведённого в марте–мае 2025 г. С учётом отраслевых особенностей потенциальная аудитория заказчиков модульных и контейнерных ЦОДов в России составляет около 8 тыс. предприятий.

Большое влияние на развитие сегмента оказывает быстрый рост объёмов данных в бизнесе. По результатам опроса OCS, каждая третья компания (32%), имеющая внутри контура до 500 единиц вычислительного оборудования, ожидает увеличения количества корпоративной информации минимум на 10% до конца года. При этом у бизнеса с 50–250 устройствами доля таких ответов достигает 48%. Значительная часть целевой аудитории модульных и контейнерных ЦОДов сейчас находится в поисках решений для масштабирования парка серверов и СХД.

Компании сталкиваются с серьезными барьерами при использовании традиционных способов организации парка вычислительных мощностей. На рынке услуг размещения физических серверов и СХД в коммерческих дата-центрах наблюдается дефицит стойко-мест. Например, в Московском регионе практически не осталось предложения для крупных заказчиков, а стоимость услуг за последний год выросла на 30%, по данным iKS-Consulting и 3data.

Строительство собственного дата-центра также сопряжено с различными сложностями. В марте 2025 г. в России вступили в силу новые правила проектирования и строительства ЦОДов, закрепляющие порядок выбора участка под объект, прокладки инженерных коммуникаций и пр. По оценкам аналитического центра OCS, законодательные нововведения в совокупности с удорожанием строительных материалов, высокой ключевой ставкой и другими аспектами реализации проекта увеличат затраты на капитальное строительство на 20–30% в сравнении с прошлым годом.

«Обладатели небольших парков серверов и СХД — до 500 устройств — как правило, не располагают бюджетами и временем для капитального строительства. Возведение стационарного центра обработки данных дорого обходится и может занимать до года. Оптимальным вариантом для решения задачи по масштабированию парка оборудования становится приобретение модульного или контейнерного ЦОД. Это позволяет экономить не только финансовые ресурсы бизнеса, но и время — по оценкам инженеров OCS, реализация проекта занимает в среднем 4–6 месяцев», — сказал Алексей Губин, руководитель по развитию бизнеса департамента инфраструктуры и инженерных систем OCS.

По наблюдениям экспертов OCS, большую часть сегмента МЦОДов и КЦОДов на сегодняшний день занимают отечественные игроки: Datark, GreenMDC, NoTherm и другие компании. Бизнес выбирает преимущественно российских производителей — они предоставляют надёжное «технологическое плечо» на всех стадиях реализации и эксплуатации объекта.

Катализатором развития рынка модульных и контейнерных ЦОДов в России выступают сразу несколько факторов: дефицит стойко-мест в коммерческих дата-центрах, значительное удорожание стоимости строительства стационарных центров обработки данных, а также быстрый рост объёмов корпоративной информации. В ближайшие пять лет сегмент МЦОДов и КЦОДов будет ежегодно увеличиваться до 10% и к 2030 г. достигнет 32 млрд руб. Вероятнее всего, лидерство на рынке продолжат удерживать российские производители за счёт поддержания высокого уровня сервисной поддержки на территории РФ и развития продукции.