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Гигабит от МТС стал доступен еще 4000 семьям Слободского

МТС сообщает о развитии фиксированной сети на территории города Слободского Кировской области. В результате расширения телеком-инфраструктуры еще более 4000 семей получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Доступ к высоким скоростям от МТС появился у жителей более 50 многоквартирных домов города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Гигабитная сеть МТС развернулась в жилых домах Слободского на улицах Кирова, Бабушкина, Рабочая, Меховщиков, Корто, Горького, Гоголя, Халтурина, Никольская, Красноармейская, Дерышева, Пушкина, Вятский тракт, Энгельса, Стучки, Маркса, Свободы, Рождественская, Первомайская, Советская, Грина, проспекте Гагарина и переулке Сосновом.

Теперь жители многоквартирных домов могут пользоваться цифровым телевидением и интернетом со скоростью до 1 Гбит/с, что в 10 раз быстрее стандартных 100 Мбит/с. Гигабитный канал обеспечивает стабильную работу даже в часы максимальной нагрузки, позволяя всей семье одновременно смотреть - видео, скачивать объемные файлы и вести трансляции без задержек. Кроме того, высокая скорость открывает новые возможности для подключения умных устройств, включая системы видеонаблюдения и другие цифровые сервисы для дома.

«В Кировской области мы видим стабильно растущий спрос на качественный домашний интернет, поэтому планомерно расширяем фиксированную сеть в отдельных городах, чтобы жители региона могли пользоваться быстрым и надежным wi-fi. Так, гигабитная сеть в Слободском появилась в дополнение к уже развернутым сетям в Кирове и Кирово-Чепецке. Для нас важно не только увеличивать покрытие, но и делать цифровые услуги максимально доступными. Например, подключив комплексный пакет — домашний интернет, ТВ, мобильную связь для всей семьи и другие сервисы МТС, — можно сократить расходы на связь до 40%», – сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.

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