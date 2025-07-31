«Диасофт» создала единый центр управления жизненным циклом бизнес-процессов на платформе Digital Q.BPM

Компания «Диасофт» продолжает совершенствовать low-code-платформу Digital Q.BPM, предназначенную для проектирования и управления бизнес-процессами. Платформа включает пять интегрированных инструментов, среди них – «Дизайнер бизнес-процессов» и «Управление и мониторинг бизнес-процессов». Специалисты «Диасофт» объединили эти два инструмента в «Управление бизнес-процессами», создав единый центр управления жизненным циклом бизнес-процессов.

«Управление бизнес-процессами» представляет собой реестр бизнес-процессов, который содержит полный перечень бизнес-процессов организации (от только проектируемых до тех, которые уже находятся в промышленной эксплуатации) и объединяет всю информацию о них.

Реестр включил в себя как возможности «Дизайнера бизнес-процессов» и «Управления и мониторинга бизнес-процессов», так и новый функционал:

В реестре можно группировать, проектировать, автоматизировать, запускать, отлаживать и публиковать версии бизнес-процессов на единой панели управления. Там же можно осуществлять их настройку и мониторинг, а также управлять версиями и правами доступа. Управление всем жизненным циклом бизнес-процессов в едином центре в сочетании с исполнением бизнес-процессов в микросервисной среде – одно из ключевых преимуществ платформы Digital Q.BPM.

Реестр предлагает разным специалистам (аналитикам, архитекторам, разработчикам, бизнес-технологам и сотрудникам службы сопровождения) новый удобный UX-дизайн. У пользователей появилась возможность выполнять все свои задачи в едином личном кабинете. Также они получили доступ ко всем необходимым данным, связанным с бизнес-процессами (авторство, история версий и изменений, настройки, A/B-тестирование и т.д.)

Карточка бизнес-процесса обеспечивает динамическое изменение ключевых настроек бизнес-процессов без внесения изменений в диаграмму и ее публикации. Для этого предусмотрен специализированный интерфейс настроек.

Параметры бизнес-процессов, которые можно менять, не редактируя диаграмму: расписание запуска; распределение версий для тестирования гипотез через подход «Претендент-чемпион»; ключевые показатели эффективности (KPI); хранение истории; шаблоны пользовательских задач.

Сценарий бизнес-процесса позволяет на основе диаграммы сформировать текстовое описание бизнес-процесса. При необходимости сценарий можно корректировать. На основе этих данных можно составить документ, описывающий регламент работы пользователей по данному бизнес-процессу.

Сценарии предназначены для любого бизнес-пользователя, желающего ознакомиться с бизнес-процессом и получить полное представление о нем. Сценарии использования позволяют изучить процесс в виде пошаговой инструкции с последовательностью шагов (выполняемых пользователями в рамках бизнес-процессов действий) и ожидаемых от выполнения этих шагов результатов работы бизнес-процесса.

Теперь не нужно заполнять описательную информацию для бизнес-процессов при их создании. Платформа предлагает пользователям упрощенный переход к проектированию диаграммы, для этого достаточно нажать одну кнопку и начать проектировать. Создаваемые по одной кнопке диаграммы процессов автоматически попадают в группу черновиков, к ним в любой момент можно вернуться для продолжения работы.

Для удобства пользователей в реестре бизнес-процессов также появился раздел «Избранное», благодаря которому конкретные бизнес-процессы или их группы всегда находятся под рукой в быстром доступе.

Digital Q.BPM входит в экосистему low-code-разработки микросервисных программных продуктов Digital Q. Платформа активно участвует в рейтингах и регулярно побеждает в них. Так, Digital Q.BPM стала лучшей BPM-системой для крупного бизнеса по версии CNews.