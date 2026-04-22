РТК-ЦОД обновил платформы «Базиса» для своего защищенного облака

РТК-ЦОД, ведущий ИТ-провайдер облачных и инфраструктурных сервисов полного цикла, реализовал плановые мероприятия по масштабному обновлению ПО компании «Базис», развернутому в дата-центрах компании. Обновленные решения Basis Dynamix и Basis Virtual Security являются основой «Облака КИИ» — первого на российском рынке защищенного облака, построенного на отечественных решениях.

Обновление ключевых компонентов облака

Проведенные инженерами РТК-ЦОД работы включали установку сертифицированных обновлений для платформы управления динамической инфраструктурой Basis Dynamix и средства защиты виртуальных сред Basis Virtual Security. В результате заказчикам «Облака КИИ» стал доступен ряд новых возможностей: гибкое управление размером хранилища, перемещение виртуальных машин между узлами средствами платформы для балансировки нагрузки, новые функции межсетевого экрана, в том числе управление его политиками, и многое другое.

«Мы были первыми, кто в конце 2024 года предложил государственным организациям и крупному бизнесу защищенную облачную инфраструктуру, построенную полностью на российских решениях. Но на этом рынке мало быть первым, нужно быть лидером — а это значит постоянно расширять спектр предлагаемых заказчикам возможностей и поддерживать качество оказываемых услуг. Первую задачу нам помогает решать платформа Basis Dynamix, лидер на рынке серверной виртуализации, а вторую – слаженная работа инженерных команд «РТК-ЦОД» и «Базиса», — отметил Алексей Суравикин, директор продуктового офиса «РТК-ЦОД».

Заказчикам «Облака КИИ» стал доступен ряд новых возможностей

«Облако КИИ» — первое в России мультитенантное защищенное облако, построенное на отечественных программных и аппаратных решениях. Безопасность «Облака КИИ» подтверждена аттестатом соответствия требованиям приказа ФСТЭК №239, что позволяет размещать в нем объекты КИИ до 2 категории значимости включительно и обеспечивать защищенное подключение к нему пользователей. «Облако КИИ» аттестовано в соответствии с требованиями по обработке персональных данных 1 уровня защищенности, а также требованиями по защите информации государственных информационных систем 1 класса. Пользователями сервисов «Облака КИИ» в первую очередь могут быть организации-субъекты КИИ, но продукт также подойдет крупным коммерческим компаниям, которые уделяют особое внимание защите своих информационных систем.

