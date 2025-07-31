BillogicPlatform от «Инферит» помогла компании Cloud Technology автоматизировать работу с подписками

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) реализовал проект по автоматизации работы с подписками для компании Cloud Technology. В качестве решения была использована платформа для автоматизации подписочного бизнеса BillogicPlatform от «Инферит Биллинг». Благодаря ей Cloud Technology повысил эффективность управления подписками своих клиентов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Компания Cloud Technology предоставляет в аренду в облаке разные конфигурации «1С». Ее клиенты – от стартапов до крупного производственного и торгового бизнеса – получают доступ к более чем 50 типовым конфигурациям «1С» по зашифрованным каналам связи. Стоимость аренды «1С» зависит от требуемой конфигурации и количества пользователей и предполагает ежемесячные платежи.

Кроме этого, Cloud Technology предлагает дополнительные сервисы с собственными правилами тарификации. Поэтому у компании появился запрос на ИТ-инструмент для управления подписками клиентов, отслеживания их сроков действия и автоматического выставления счетов на продление.

Для подобных задач Cloud Technology выбрала платформу по автоматизации подписочного бизнеса BillogicPlatform, разработанную подразделением ИТ-вендора «Инферит» – «Инферит Биллинг». Платформа обеспечивает управление провижинингом, биллингом и партнерскими продажами, предполагает white-label личные кабинеты для клиентов и поддержку изолированной работы нескольких бизнесов, настройку многоуровневых структур дистрибуторов и реселлеров.

Как рассказали в Cloud Technology, перед тем, как остановиться на решении «Инферит Биллинг», компания протестировала семь различных продуктов. Для заказчика было важным, чтобы ИТ-инструмент легко интегрировался с «1С», учитывал специфику работы с юрлицами и особенности предоставления услуг по модели подписки, имел опцию помесячной/ полугодовой/ годовой тарификации по предоплате и возможность гибко настраивать тарифы и пакет услуг. BillogicPlatform соответствовала всем этим требованиям.

«В процессе тестирования BillogicPlatform мы поняли, что функциональность платформы позволяет очень гибко настраивать все правила “из коробки” и закрывает наши потребности, без необходимости кардинально пересматривать существующие бизнес-процессы. Приятным плюсом стала возможность предоставить нашим клиентам личный кабинет для управления подписками, а также широкий спектр различных автоматических уведомлений о новых счетах и изменении статусов подписок», – сказал Роман Беляков, управляющий директор Cloud Technology.

Благодаря решению «Инферит Биллинг» компания автоматизировала управление подписками клиентов и повысила эффективность бизнес-процессов, сняв дополнительную нагрузку c персонала. Для интеграции биллинговой платформы с собственной 1С Cloud Technology использовала готовое расширение, предоставленное «Инферит».

«Выбор Cloud Technology нашего продукта подтверждает его сильные стороны: расширенную поддержку B2B-продаж с учетом бизнес-специфики. Опыт заказчика и конструктивная обратная связь позволили нам не только решить поставленные задачи, но и улучшить возможности BillogicPlatform – за счет добавления новых функций в расширение для интеграции платформы с 1С», – отметила Ирина Кузнецова, директор продукта BillogicPlatform.