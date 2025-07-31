Bell Integrator FabricaONE.AI реализовала проект по импортозамещению иностранной CMS-системы и переводу сайта российского банка на открытое российское ПО

Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) реализовала проект по импортозамещению корпоративного сайта российского банка c переводом на новый технологический стек открытого ПО. Компания внедрила отечественное решение и разработала ряд дополнительных сервисов в рамках общей цели заказчика по импортозамещению своего ИТ-контура. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Целью банка было внедрение отечественного решения для дальнейшего развития корпоративного сайта в рамках общей стратегии импортозамещения иностранного ПО, а также переход на новый технологичный продукт, отвечающий современным требованиям информационной безопасности и производительности. Новое решение было призвано устранить проблемы устаревшей CMS с низкой устойчивостью к DDOS-атакам, уязвимостями, унаследованными от иностранного продукта, а также отсутствием поддержки технологии SSR, что препятствовало достижению SEO-целей.

Специалисты Bell Integrator во взаимодействии с командой финансовой организации провели работу по внедрению решения на базе российской open source платформы QP8.CMS. В рамках проекта также были созданы микросервисы, которые успешно решили проблему интеграции с имеющейся ИТ-инфраструктурой банка. При этом код open source решения был также доработан с целью соответствия готового продукта всем требованиям безопасности и нагрузки, которые предъявлялись к целевой системе и которым не соответствовало старое решение.

По сайту заказчика были проведены работы – он был полностью переверстан и переведен на новую технологическую базу. Для повышения SEO сайта команда Bell Integrator внедрила технологию SSR.

Особенностью проекта стала необходимость поэтапной миграции – постепенного переноса разделов на новую платформу в параллель с работой старого решения, публикацией новых страниц и отключением переносимых страниц на старом сайте. Специально для решения этой сложной задачи специалистами интегратора была сформирована команда контент-редакторов, которые на протяжении проекта создавали и актуализировали страницы в режиме онлайн (сайт банка состоит из нескольких тысяч страниц).

В ходе работ сложилась уникальная совместная команда, которая в сжатые сроки решила задачу успешного перевода сайта банка на импортозамещенную технологическую платформу. После завершения работ прежняя система была полностью отключена, в настоящее время в промышленном контуре заказчика используется только целевое решение.

«Данный проект стал важным шагом в поддержании цифрового суверенитета России. Мы гордимся тем, что смогли не просто заменить импортное ПО на отечественное решение, но и создать надежную и безопасную платформу, учитывающую все требования заказчика и вызовы современной ИТ-среды. Успешная реализация еще раз доказала, что отечественные технологии способны стать полноценной альтернативой зарубежным аналогам. Кроме того, разработанное нами решение по переводу сайта с иностранной платформы на отечественную вполне может быть применимо и в других организациях, а не только в банке», – отметил генеральный директор Bell Integrator FabricaONE.AI Юрий Латин.