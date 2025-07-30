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«Цифровым» страховщикам доверяют 58% россиян

Страхование продолжает развиваться, как и многие другие отрасли, оно расширяет свое присутствие в цифровом пространстве. Уже сейчас некоторые виды договоров страхования можно заключить онлайн, без визита в офис страховой компании, появляются и страховщики, не имеющие офисов и работающие только онлайн. Эксперты страхового брокера Mains узнали об отношении россиян к иншуртеху. Более половины опрошенных, 55,8%, знают, что такое иншуртех. Часть респондентов, 21,8%, признались, что это слово им знакомо, но они не понимают его значение, и 22,4% ответили, что слышат этот термин впервые. Об этом CNews сообщили представители Mainsgroup.

Традиционно цифровые сервисы ближе жителям крупных городов. Выше всего процент осведомленных об этом термине горожан в Екатеринбурге (69,9%), Красноярске (63,4%) и Нижнем Новгороде (60%), ниже всего – в Казани (48,1%), Уфе (41%) и Краснодаре (37,8%). Доля жителей обеих столиц, знакомых со значением слова «иншуртех», сопоставима, но все-таки москвичей чуть больше – 54,3% против 52,8% петербуржцев.

58% готовы работать со страховой компанией, не имеющей физического офиса. Более половины россиян доверяют полностью «цифровым» страховым компаниям, отмечая при этом: «Главное, чтобы у компании были качественное приложение и поддержка 24/7». 28,6% доверяют только компаниям, у которых есть офисы, и 13,4% заявили, что не доверяют страховщикам в принципе.

Среди москвичей людей, для которых качество работы страховой компании и уровень ее сервиса важнее наличия офиса, немного больше, чем среди жителей северной столицы – 67% против 64%. В целом по России по доле таких ответов лидируют Тюмень (79,2%), Волгоград (71,9%) и Красноярск (68,3%), а меньше всего их в Краснодаре (48,9%), Новосибирске (47,9%) и Самаре (46,1%).

50,3% участников опроса рассказали, что часто покупают страховки онлайн, еще 21,5% упомянули, что пользовались онлайн-сервисами банков по оформлению страховки при получении кредита, а 8,7% заявили о необходимости создания аналога маркетплейса, на котором можно было бы выбрать страховщика и приобрести страховку (по аналогии с существующими сервисами по подбору банковских продуктов).

В Санкт-Петербурге 56,2% опрошенных покупают страховые продукты онлайн, а в Москве – только 50,8%. Больше всего приверженцев онлайн-страхования в Омске (62,1%), Ростове-на-Дону (61,2%) и Воронеже (59,4%), меньше всего – в Челябинске (44,3%), Самаре (43,8%) и Казани (35,8%).

Тех, кто никогда не покупает страховки онлайн, оказалось 19,5%: 13% предпочитают оформлять полисы в офисах страховщиков и 6,5% – через страховых агентов. Отвечая на вопрос, почему они не пользуются страховыми онлайн-сервисами, 54,5% назвали основной причиной недоверие, 29,8% считают, что в этом случае есть риск для безопасности данных, и 15,7% говорят, что в онлайне им сложно выбрать подходящий вариант.

Респонденты, кто уже пользуется цифровым страхованием, чаще всего называют его основным достоинством низкую стоимость – ее упоминают 58,9% респондентов. Также участники опроса отмечают скорость оформления полиса (36,8%), удобство и экономию времени (25,6%) и прозрачность процедуры (21,4%).

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