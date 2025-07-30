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На ВСМПО-АВИСМА внедрили в производственный процесс новую технологию

На ВСМПО-АВИСМА в промышленную эксплуатацию запущена установка лазерного упрочнения прессованных электродов. Это очередной этап в усовершенствовании автоматизации производства, повышении качества продукции и улучшении условий труда сотрудников. Такая технология в России разработана и применяется впервые. Об этом CNews сообщили представители ВСМПО-АВИСМА.

Прессованный электрод – первый этап технологической цепочки на площадке ВСМПО (Свердловская область) в производстве титановой продукции. Для его создания в вертикальном гидравлическом прессе прессуются шихтовые материалы, в том числе губчатый титан, произведенный на площадке АВИСМА (Пермский край). Перед плавкой в вакуумно-дуговой печи электрод упрочняется.

На замену традиционному способу, который заключался в аргонодуговой приварке титановых пластин к электроду, специалисты Научно-технического центра ВСМПО-АВИСМА совместно с сотрудниками ведущего российского производителя лазерных решений НТО «ИРЭ-Полюс» (сейчас – VPG LaserONE) разработали технологическое решение.

Новое оборудование представляет собой комплекс с иттербиевым волоконным лазером мощностью 20 кВт. Комплекс состоит из закрытой защитной кабины с вентиляционной системой, трехкоординатной программы перемещения оптической головки лазера, системы подачи аргона в зону упрочнения и комплекса автоматизированного управления процессом. По заданным параметрам лазер прогревает поверхность прессованного электрода в среде инертного газа, формируя качественный упрочняющий шов по всей длине изделия.

Созданные швы повышают прочность прессованного электрода и обеспечивают улучшение стабильности его дальнейшего плавления в вакуумно-дуговой печи. Так новая технология обеспечивает стабильное качество и воспроизводимость характеристик конечного продукта.

Совместные работы специалистов Научно-технического центра ВСМПО-АВИСМА и НТО «ИРЭ-Полюс» завершились в 2023 г. Сейчас созданный промышленный комплекс поступил в серийную эксплуатацию.

Михаил Ледер, директор по науке и технологии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: «Запуск установки лазерного упрочнения представляет собой значимый этап в развитии нашего производства. Мы нацелены на обеспечение максимального качества и безопасности нашей продукции. Внедрение этой новой технологии позволит нам достичь поставленных целей и повысить конкурентоспособность на рынке».

Ключевые особенности установки – полная автоматизация технологического процесса, исключение влияния человеческого фактора, многоуровневая система защиты от нештатных ситуаций, стабильная защита упрочняющего шва от окисления и минимальное время на обслуживание оборудования.

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