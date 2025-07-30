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МТС в 3,3 раза расширила облачные мощности в Сибири

MWS Cloud, входит в МТС Web Services, объявляет об увеличении мощностей облака MWS Cloud в Сибири в 3,3 раза. Это стало возможным благодаря запуску в модульном ЦОДе в Новосибирске второй зоны доступности в федеральном округе. Увеличение мощностей позволит компаниям из Сибири нарастить потребление облачных мощностей без инвестиций в собственную инфраструктуру и без задержек на поставку и монтаж оборудования. Кроме того, компании смогут разворачивать отказоустойчивую инфраструктур локально. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новую зону доступности в Новосибирске запустили в первом модульном ЦОДе МТС за Уралом. Дата-центр, открытый МТС в 2022 г., аттестован по требованиям TIER III, что свидетельствует о высоком уровне надежности инфраструктуры. Вместимость ЦОДа — 250 серверных стоек. Благодаря тому, что в Новосибирске теперь находятся две зоны доступности MWS Cloud, местные компании смогут делать отказоустойчивые решения локально, без необходимости посылать трафик в Москву. К примеру, ИТ-система или база данных могут быть развернуты в одном новосибирском ЦОДе, а их резервные копии или сервисы аварийного восстановления в облаке – в другом.

В ЦОДе развернули серверы с высокочастотными процессорами 3,25 ГГц и большим объемом оперативной памяти. Такие возможности лучше всего подходят для размещения баз данных и решений SAP и «». Поверх облачной платформы можно будет разворачивать и другие сервисы компании — например, MWS Data для работы с данными, бизнес-приложения, в том числе российские программы, а также инструменты для разработчиков.

«Облачные технологии активно востребованы сибирскими компаниями: мы видим, что интерес к облачным платформам проявляют все отрасли сибирского бизнеса. Среди наших клиентов и розничная торговля, и сельскохозяйственные предприятия, и финансовые компании, и аптеки. Наблюдая заинтересованность бизнеса, мы увеличиваем мощности нашей инфраструктуры соразмерно росту спроса, чтобы наши клиенты без проблем могли масштабировать свои ресурсы», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

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