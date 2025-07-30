«МегаФон» расширил покрытие в двух районах Воткинска

«МегаФон» запустил базовые станции в городе Воткинске. Новое оборудование обеспечит стабильный сигнал в районах Плодопитомник и Сельхозхимия, что значительно повысит качество связи для местных жителей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое телеком-оборудование обеспечит уверенный голосовой сигнал для владельцев садовых участков в СНТ №5, 7 и 12, расположенных в районе Плодопитомник. Горожане будут на связи и смогут совершить звонки родным и друзьям, отправить SMS-сообщения.

«Мы понимаем, насколько важна связь в текущей ситуации, именно поэтому активно развиваем сеть: модернизируем оборудование и запускаем базовые станции. Только за этот год новая инфраструктура появилась не только в крупных городах Удмуртии, но и в небольших населенных пунктах, например, в деревне Беркуты Воткинского района», — сказал директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

Инженеры «МегаФона» обеспечили покрытие и в районе Сельхозхимия около улиц Уютная и Сельская. Стабильный сигнал связи будет доступен для жителей домов, расположенных вблизи этой территории. Новые телеком-объекты обеспечат быстрый дозвон и четкое звучание голосов собеседников.

Работы по монтажу телеком-объектов завершены, и горожане уже могут оценить изменения в качестве покрытия.