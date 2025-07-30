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Ippon завершила проект по обеспечению стабильной работы производственных линий и серверной инфраструктуры КЗМВ

Производитель оборудования для защиты электроснабжения Ippon завершил проект по обеспечению стабильной работы производственных линий и серверной инфраструктуры Козельского завода минеральной воды (КЗМВ). Внедрение источников бесперебойного питания позволило устранить простои, вызванные перебоями в электроснабжении.

Завод, построенный в 1993 г., ежедневно выпускает порядка 145 тонн бутилированной воды из собственной артезианской скважины глубиной 138 метров. До установки ИБП предприятие сталкивалось с периодическими сбоями в электроснабжении, которые могли приводить к остановкам оборудования, нарушению технологического процесса и срыву логистических цепочек.

Для защиты систем на объекте были установлены источники бесперебойного питания Ippon Innova TBE 2000 – однофазные устройства с двойным преобразованием напряжения и поддержкой удаленного мониторинга, рассчитанные на защиту серверной инфраструктуры и промышленного оборудования. В числе технических характеристик модели — поддержка чистой синусоиды на выходе, критичная для стабильной работы промышленной электроники, а также широкий диапазон входного напряжения. Оборудование было внедрено в инфраструктуру завода как на производственных участках, так и в серверной зоне, где размещаются критически важные информационные системы и корпоративные данные.

«Стоимость часа простоя нашего завода не сопоставима со стоимостью ИБП, поэтому могу сказать, что оборудование Ippon закрывает возложенные на него задачи на 100%. Мы больше не фиксируем убытки от некачественного питания, что позволило компании вплотную приблизиться к уровню максимальной эффективности», — сказал Николай Блохин, заместитель директора КЗМВ.

«Для нас особенно ценно получать прямую обратную связь от отраслевых партнёров — именно она позволяет точнее понимать потребности бизнеса. Проект на Козельском заводе стал импульсом к разработке новых решений, адаптированных под требования производственных предприятий. Мы рассчитываем, что наши трёхфазные ИБП также будут востребованы в этом сегменте», — отметила Кристина Вишневецкая, директор по развитию бренда Ippon.

Козельский завод минеральной воды поставляет продукцию в федеральные и региональные торговые сети, включая «Группу X5», «Магнит», «Дикси», «Ленту», «Ашан», «Светофор» и «Утконос».

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