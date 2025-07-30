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Игровые мониторы Digma Overdrive получили новые расцветки

Бренд Digma расширяет товарную линейку игровых мониторов серии Overdrive 24P410F. Модели стали популярными у пользователей благодаря высокой частоте обновления 200 Гц и низкому отклику в 1 мс. Теперь они выпускаются дополнительно сразу в двух летних оттенках: мятном и сиреневом. Новые цветовые решения расширяют варианты комбинаций для дизайна рабочего или игрового пространства. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Все ключевые характеристики 23.8" мониторов сохранились. IPS матрица с разрешением 1920х1080 (FullHD), время отклика 1 мс и высокая частота обновления экрана создают плавную картинку в играх и при просмотре динамичных фильмов. Поддержка синхронизации FreeSync / G-Sync помогает устранить разрыв изображения без дополнительной нагрузки на компьютер.

Яркость мониторов составляет 300 кд/м², что создает комфортные условия работы даже при ярком освещении – антибликовое покрытие делает изображение четким. Чтобы глаза меньше утомлялись во время долгих сессий за компьютером, добавлен фильтр Low Blue Light, который снижает воздействие синего цвета.

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Игровые мониторы Digma Overdrive получили новые расцветки

Для подключения к компьютеру или ноутбуку доступны разъемы HDMI 2.0 и DisplayPort. Для аудиоустройств предусмотрен Audio Out, также имеется порт USB 2.0. Крепление VESA дает возможность повесить монитор на кронштейн или прикрепить к нему мини-ПК. RGB подсветка на задней стороне корпуса подчеркивает игровую направленность модели.

Мониторы Overdrive 24P410F – это универсальное решение для широкого спектра задач: от игр и работы с графикой до просмотра мультимедийного контента и повседневного использования. Разнообразие цветовых вариантов дает каждому пользователю возможность выбрать модель, которая хорошо впишется в интерьер рабочего пространства или игровой зоны.

Мониторы уже доступны у партнеров и сети магазинов «Ситилинк».

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