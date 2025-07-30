CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Внедрения Импортонезависимость
|

ГК «Титан» переходит на отечественные программные решения для управления производством

ГК «Титан» внедряет российский софт на базе своего крупнейшего актива — завода «Омский каучук». Предприятие проводит обновление программного обеспечения в рамках политики импортозамещения и перехода на отечественные программные продукты. В настоящее время более 50% автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) завода базируются на отечественном программном обеспечении. Об этом CNews сообщили представители ГК «Титан».

В рамках перехода на российские решения на предприятии уже внедрены промышленные контроллеры «Базис», предназначенные для обеспечения бесперебойной и безопасной работы различного технологического оборудования.

Специалисты участка автоматизации производства с целью замены импортного программного обеспечения в настоящее время изучают новый российский программный продукт Astra IDE. Программное обеспечение позволит строить системы управления исключительно на базе отечественных средств автоматизации.

Одновременно на заводе введен в эксплуатацию отечественный программный комплекс автоматизированного учета средств измерений «Дельта-Си» для метрологических служб. Система обеспечивает централизованный учет, контроль, поверку и ремонт всех приборов предприятия в автоматическом режиме. В настоящее время персонал предприятия осваивает работу с новым программным продуктом.

Сергей Иванилов, генеральный директор АО «Омский каучук»: «Завод «Омский каучук» ставит цель полностью перейти на отечественное программное обеспечение к 2030 г. Уже сейчас мы внедряем на предприятии передовые российские решения, которые обеспечивают надежность и безопасность технологических процессов. Обучение персонала и поэтапное обновление систем позволяют минимизировать риски и повысить эффективность производства. Такой системный подход укрепляет нашу независимость от внешних обстоятельств и способствует развитию цифровой инфраструктуры предприятия».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как власти потратят 17 млрд руб. на подготовку кадров в сфере БАС

Главный производитель «умных» счетчиков получил прибыль больше, чем четыре следующие за ним вместе взятые. Власти проверяют его изделия

Безопасный выход в интернет для аэропортов как объектов КИИ: как преодолеть дилемму изоляции и безопасности

Власти признали: полностью покрыть автодороги сетями 4G не выйдет. Не хватает электричества

«Диасофт» и «Е-Флопс» подтвердили стабильность работы Digital Q.ERP на серверах ARM64

В России создано ПО для управления БПЛА через сотовые сети

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях

Самые новые технологии в электромобилях в 2025 году: модные опции или необходимость?

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные
Показать еще