В Сеченовском университете запустили новый образовательный курс по искусственному интеллекту и анализу данных в медицине

Сотрудники Цифровой кафедры Первого МГМУ имени И. М. Сеченова разработали и запустили новую образовательную программу по искусственному интеллекту и анализу данных в медицине. Курс направлен на подготовку специалистов, способных разрабатывать технологии на основе ИИ для системы здравоохранения и применять их в клинической практике. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Программа предназначена для студентов Первого МГМУ и других медицинских университетов страны, ранее не проходивших обучение на Цифровой кафедре, окончивших первый курс специалитета или бакалавриата, а также студентов магистратуры. Занятия начнутся уже в конце сентября – начале октября 2025 г. Обучение бесплатное в рамках программы «Приоритет 2030» (нацпроект «Молодежь и дети»).

Образовательная программа «Специалист по искусственному интеллекту и анализу данных в медицине» рассчитана на 256 часов, длительность обучения — девять месяцев. Занятия будут проходить дистанционно в вечернее время, поэтому студенты смогут осваивать цифровые технологии параллельно с основной учебой. По окончании выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке.

Программа курса состоит из пяти образовательных модулей - основы ИИ, управление информационными проектами и ресурсами, аналитика данных, машинное обучение, а также глубокое обучение и нейронные сети, рассказал руководитель Цифровой кафедры Сеченовского университета Игорь Шадеркин. Студенты получат самую актуальную информацию о современных направлениях систем ИИ в медицине, типах медицинских данных, их источниках и стандартах обмена, этапах и технологиях подготовки данных, обучения и валидации моделей, оценке их качества и интерпретации. В процессе обучения студенты научатся формализовать клиническую задачу и переводить ее в технические требования для ИТ‑проекта, настраивать и применять инструменты low‑code/no‑code (технологии, которые практически не требуют написания кода) для разведочного анализа, визуализации и статистической обработки данных, формировать точные запросы для больших языковых моделей и оценивать их выводы на предмет релевантности и надежности.

«Наша задача - подготовить специалистов, которые будут не только уметь грамотно использовать продукты на основе ИИ в медицине, но и разрабатывать их, – сказал Игорь Шадеркин. – Отличие нашей программы в том, что она создана специально для студентов-медиков и адаптирована именно под медицинские задачи. Мы включили в нее самые актуальные и современные технологии, которые уже сегодня внедряются в клиническую практику. Например, компьютерное зрение – область искусственного интеллекта, связанная с анализом изображений и видео, или большие языковые модели. Особое внимание мы уделяем проектной деятельности и работе в проектных командах. Эти команды могут формироваться как по инициативе студентов, так и профессорско-преподавательского состава университета».

Лучшие студенты смогут в качестве стажеров-исследователей принять участие в стратегическом технологическом проекте Сеченовского университета «Клиника-без-стен». В рамках этого проекта в университете разрабатывают новые цифровые продукты для практического здравоохранения, в том числе на основе ИИ. Отправить заявку на участие в образовательной программе можно до сентября 2025 г.