В «Репозитории АФТ» появился функционал для корпоративных архитекторов и разработчиков ПО

Ассоциация ФинТех (АФТ) представила новую версию «Репозитория АФТ», в которой появилась возможность организовывать выделенные пространства для совместной работы команд разработчиков ПО. Была реализована возможность представления каталога ИТ-решений в формате Референтной прикладной архитектуры (РПА) кредитной организации. Кроме того, был создан каталог технологий, включающий общесистемное ПО, аппаратное обеспечение и программно-аппаратные комплексы. Об этом CNews сообщили представители АФТ.

Первыми пользователями нового функционала стали члены сообщества FinDevSecOps (FDSO), созданного на базе Центра компетенций АФТ по безопасной разработке. У пользователей «Репозитория АФТ» появилась возможность организовывать проектные команды разработчиков, подключать к работе внешних экспертов, использовать автоматический анализ кода, построенный с применением инструментов из DevSecOps-карты.

Кроме того, в новой версии «Репозитория АФТ» были расширены функциональные возможности каталога отраслевых ИТ-решений: добавлено представление ИТ-ландшафта кредитной организации в виде референтной прикладной архитектуры банка; появился новый классификатор – каталог технологий АФТ, позволяющий уже сейчас найти необходимое финансовым организациям общесистемное ПО, а в дальнейшем и аппаратное обеспечение и программно-аппаратные комплексы; расширились возможности многофакторного поиска и формат карточки ИТ-решений.

Референтная прикладная архитектура банка и каталог технологий разработаны Советом архитекторов АФТ, созданного в 2024 г. для консолидации знаний и опыта экспертов АФТ в области развития бизнес- и технологической архитектуры.

«Сейчас, когда перед участниками финансовой отрасли стоит задача по достижению технологического лидерства, компании как никогда заинтересованы в проверенных безопасных решениях, адаптированных под их потребности. Поэтому мы продолжаем развивать «Репозиторий АФТ», совершенствуя его функционал и предоставляя новые инструменты участникам финансовой отрасли. Возможность совместной разработки, представление каталога ИТ-решений в виде референтной прикладной архитектуры и создание Каталога технологий делают работу с «Репозиторием АФТ» более удобной и эффективной», — сказал руководитель управления развития технологий АФТ Олег Моргун.