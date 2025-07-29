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F.Doc интегрировался с МИС для стоматологических клиник DentalPRO

Интеграция сервиса «Безбумажный офис F.Doc» с комплексной медицинской информационной системой (МИС) для стоматологий DentalPRO реализуется через специализированную встроенную функцию в интерфейсе МИС. Это позволяет медицинским учреждениям автоматизировать и переводить в электронный формат оформление документов с пациентами, минимизируя ручные операции и повышая эффективность процессов обслуживания. Об этом CNews сообщили представители F.Doc.

Стоматологиям, которые пользуются DentalPRO, функционал электронного подписания становится доступным после подключения к сервису F.Doc и установки соответствующего модуля в МИС.

Оформление электронных документов с пациентами реализовано в МИС следующим образом. Врач или сотрудник клиники открывает интерфейс раздела «Центр обработки звонков» и выбирает карточку пациента, с которым необходимо подписать документы. Рядом с искомой карточкой появляется кнопка «Оправить первичный пакет»: при нажатии на нее врач инициирует процедуру оформления документов в электронном виде с пациентом. Следующий этап — формирование и настройка шаблонов документов. После того как сотрудник указал всю необходимую информацию в шаблоне, он может непосредственно в интерфейсе МИС сформировать на отправку пациенту первый документ — «Согласие на обработку персональных данных». F.Doc направляет клиенту стоматологии SMS со ссылкой на электронный документ. Пациент переходит по ссылке, вводит проверочный код из SMS, читает документ и подписывает его нажатием одной кнопки в смартфоне. Последующие электронные документы оформляются с пациентом по тому же алгоритму. Статус подписания отражается в карточке пациента на вкладке «Документы».

В рамках проекта по интеграции сервиса F.Doc c МИС для стоматологий DentalPRO были проведены глубинные интервью с клиниками. Пилотная версия и полученная обратная связь от медучреждений позволили сформировать бэклог перспективных направлений развития функционала. В частности, в разработке ближайших релизов находится поддержание сценария многостороннего подписания электронных документов.

«Безбумажный офис F.Doc совместно с отраслевой МИС DentalPRO создали комплексную схему технологического партнерства в рамках интеграции. В процессе взаимодействия с данной системой стоматологии могут получить сервис электронного подписания документов с пациентами под ключ: от оплаты и подключения F.Doc до организации защищенной инфраструктуры и настройки шаблонов договоров. Другими словами, для перехода на ЭДО с пациентами клиникам не требуется ничего настраивать или разворачивать на своей стороне. F.Doc и DentalPRO выполнили не просто технологическую интеграцию двух лидирующих в своих областях сервисов, но и создали проработанные и удобные сценарии работы как для врачей и администраторов, так и для пациентов. Проект реализован с использованием технологических возможностей обеих платформ и накопленного опыта компаний в области автоматизации медицинских процессов, — сказал директор сервиса «Безбумажный офис F.Doc» Михаил Легченко. — Наше решение позволяет стоматологиям использовать инфраструктуру МИС для безопасного взаимодействия с пациентом при оформлении документов в электронном виде. Таким образом, стоматологии в дополнение к готовому коробочному решению по автоматизации бизнес-процессов получают возможность оперативно запустить сервис электронного подписания в медучреждении и масштабировать опыт его внедрения в рамках сети филиалов».

«Что такое традиционный документооборот? Это кипы бумаги, отдельное помещение для их хранения и множество других неудобств, — сказал основатель МИС DentalPRO Александр Шиманский. — К счастью, мы живем в такое время, когда все эти неудобства можно свести на нет с помощью цифровизации. В DentalPRO мы совместно с партнерами из F.Doc внедрили полноценный ЭДО. Теперь, чтобы подписать договор или информированное добровольное согласие, пациенту достаточно просто перейти по ссылке из SMS-сообщения и ввести короткий код. Сделать это можно даже вне клиники — например, по пути на прием. Такой подход удобен для всех: пациент экономит время, а клиника избавляется от проблемы хранения бумажных документов. И все это абсолютно законно — электронный документ имеет такую же силу, как и бумажный».

Оформление электронных документов с помощью «Безбумажного офиса F.Doc» имеет юридическую силу и соответствует требованиям Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи». С помощью F.Doc стоматологии могут подписывать с пациентами согласие пациента на обработку персональных данных, договор на оказание платных медицинских услуг, информированное добровольное согласие на индивидуальное медицинское вмешательство или отказ от него, а также уведомление о последствиях несоблюдения указаний медицинской организации.

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