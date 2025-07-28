VisionLabs участвует в проектах оплаты по лицу в метро в Казахстане и Узбекистане

Алгоритм распознавания лиц VisionLabs (входит в МТС Web Services) используется в проектах оплаты по лицу в метро Ташкента и Алматы. Об этом CNews сообщили представители VisionLabs.

В Ташкенте система оплаты проезда по лицу запущена совместно с Click и Оператором автоматизированной платежной системы (АТТО). Оплата по лицу доступна на 25 станциях — половине всего метрополитена. В ближайшие месяцы опция прохода по лицу появится на остальных линиях. Стоимость поездки списывается с карты, привязанной в приложении Click SuperApp. Услуга становится все популярнее среди пассажиров: с марта по май 2025 г. количество проходов по лицу выросло на 187%.

Аналогичный проект оплаты проезда в метро по биометрии VisionLabs запустила с Halyk Bank в Алматы — услуга доступна на всех станциях метрополитена.

«Мы ожидаем, что в ближайшие несколько лет оплата по лицу в странах СНГ найдет широкое применение и станет такой же популярной, как в Москве. Также мы видим большое количество запросов на системы оплаты по лицу от транспортных компаний, занимающихся пассажирскими перевозками», – отметил генеральный директор VisionLabs Дмитрий Марков.

Технологии VisionLabs используются более чем в 50 городах в России и за рубежом, в том числе компания развивает проекты в СНГ. В 2025 г. VisionLabs внедрила технологию распознавания дипфейков в 13 банках в России, Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане.