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Сотрудники аппарата полпреда Президента России в УрФО теперь общаются с регионами через «Контур.Толк»

Совещания по видеосвязи проходят регулярно — это позволяет поддерживать рабочий диалог с регионами. Перед ИТ-подразделением аппарата полпреда стояла задача — подобрать надежный сервис видеосвязи. Качество платформы напрямую влияет на эффективность коммуникаций, особенно в условиях плотного рабочего графика и большого числа участников встречи. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Специалисты протестировали несколько платформ ВКС на отечественном рынке и отдали предпочтение сервису онлайн-коммуникаций от «Контура». «Толк» оказался наиболее стабильным: в других программах зависала картинка, пропадал звук, участники отключались. С «Толком» таких проблем не возникало — качество связи стало решающим фактором.

Дмитрий Никишин, специалист ИТ-управления: «В каждом совещании участвуют десятки человек. Нам было важно, чтобы все могли быстро подключиться к встрече. У «Толка» интуитивно понятный интерфейс, поэтому участники сосредоточены на работе, а не на технических деталях».

Сервис используют регулярно: сотрудники аппарата организуют совещания, к которым присоединяются представители различных ведомств. Участники подключаются к встречам по ссылке — устанавливать приложение не нужно, что удобно при межведомственном взаимодействии.

Востребована возможность записывать встречи. Это помогает делиться материалами с теми, кто не смог присутствовать на совещании и формировать базу знаний по ключевым вопросам.

Павел Скрипниченко, руководитель по инновациям продуктовой группы «Толк» в «Контуре»: «Мы разрабатываем «Толк» так, чтобы в нем было удобно работать всем пользователям. Когда на совещании присутствуют десятки специалистов из разных структур, важно, чтобы с подключением не возникало сложностей. Надежная работа сервиса позволяет сосредоточиться не на технических деталях, а на содержании встречи».

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