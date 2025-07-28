Отечественные технологии для корпоративного рынка: СУБД Nexign Nord получила сертификат совместимости с Astra Linux

Разработчик высокотехнологичных enterprise-решений для различных отраслей экономики Nexign (АО «Нэксайн») и «Группа Астра» официально подтвердили совместимость СУБД Nexign Nord с операционной системой Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители Nexig.

Nexign Nord — СУБД c высокой скоростью управления данными при минимальных затратах. Она обладает всеми возможностями БД PostgreSQL и содержит доработки для повышения безопасности и совместимости приложений, работающих с Oracle. В Nexign Nord также включены дополнительные модули, которые предоставляют высокий уровень отказоустойчивости и гибкое управление СУБД. Решение обеспечивает импортозамещение Oracle Database, Microsoft SQL Server и предоставляется с технической поддержкой различных уровней.

Astra Linux — сертифицированная операционная система со встроенными средствами защиты информации, предназначенная для создания стабильных и безопасных ИТ-инфраструктур любого масштаба.

«Подтвержденная совместимость дает возможность использовать нашу СУБД Nexign Nord у клиентов с технологическим стеком на основе Astra Linux, одной из самых распространенных ОС на российском рынке. Nexign Nord обеспечивает высокий уровень безопасности и отказоустойчивости за счет углубленных доработок в ядре и интеграции специализированных модулей, что делает продукт идеально подходящим для обеспечения информационной безопасности в крупных промышленных и корпоративных средах. Кроме того, наша СУБД покрывает большинство требований современных систем и включает инструменты для удобного управления базами данных клиента», — сказал Максим Нартов, директор по развитию бизнеса Nexign.

«Интеграция Nexign Nord с Astra Linux расширяет возможности наших клиентов в области работы с базами данных. Совместное решение сочетает надежность и безопасность нашей операционной системы с производительностью и функциональностью СУБД Nexign, что особенно важно для организаций, осуществляющих импортозамещение зарубежных аналогов. Мы видим значительный потенциал этого партнерства на корпоративном рынке», — сказал Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».