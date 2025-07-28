«1С-Рарус» создал систему управления производственными проектами в «Юнител Инжиниринг»

«1С-Рарус» завершил проект перевода ведущего производителя электротехнического оборудования в единую систему на базе «1С:ERP Управление предприятием» и «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП». В результате внедрения новых механизмов планирования и учета на 20% ускорено формирование управленческой отчетности. Усилен контроль выполнения производственных проектов. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

ООО «Юнител Инжиниринг» — производитель электротехнического оборудования для подстанций и энергосистем.

Стратегическое направление развития компании — развитие и модернизация топливно-энергетического комплекса и других отраслей промышленности. Для реализации миссии и эффективного использования ресурсов был инициирован проект перевода предприятия из пяти разрозненных ИТ-решений на единую систему на платформе «1С:Предприятие 8».

Основой для построения комплексной системы выбрали «1С:ERP Управление предприятием» в сочетании с «1С:Зарплата и управление персоналом Корп». Исполнителями проекта стали специалисты компании «1С-Рарус».

Результаты проекта

В единую систему ведения оперативного и регламентированного учета переведены 6 бизнес-подразделений «Юнител инжиниринг». Разработаны инструменты для выгрузки и консолидации информации из нескольких учетных систем для загрузки в «1С:ERP» и «1С:ЗУП».

Спроектирована матрица на 75 ролей, на основании которой разграничены права доступа пользователей к объектам системы в разрезе организаций и складов. Создан уникальный блок управления проектами. Пользователи в единой системе получают информацию о наличии материальных ресурсов и контролируют сроки этапов проекта.

На 20% быстрее формируется управленческая отчетность благодаря спроектированной и реализованной системе сбора и составления отчетов. На 30% сокращены трудозатраты на сбор информации и составление отчетности по себестоимости продукции по индивидуальным проектам.

На 50% ускорено получение данных о выполнении и статусе реализации производственных проектов.

Оксана Пивоварчук, руководитель проекта, ООО «Юнител Инжиниринг»: «Мы благодарны коллегам из "1С-Рарус" за быстрый старт и оперативный вход в проект, согласно нашим требованиям. Наши команды сразу нашли общий язык, несмотря на дистанционное сотрудничество. Во время опытно-промышленной эксплуатации нам удалось продуктивно поработать и в очном формате – коллеги приезжали к нам в московский и чебоксарский офисы и очно консультировали пользователей, что вместе с подготовленными инструкциями помогло легко адаптироваться к работе в новой системе».