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Yandex B2B Tech открыла доступ к самой большой языковой модели на российском рынке

Yandex B2B Tech открыла доступ к самой большой языковой модели в облаке, которая соответствует, а в некоторых случаях и превосходит лучшие модели, доступные от DeepSeek AI и OpenAI. Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 удерживает большой объем контекста, решает логические задачи и работает с кодом. Бизнес сможет использовать нейросеть для разработки ИИ-агентов, чтобы автоматизировать бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 – нейросеть с большим контекстным окном до 256 тыс. токенов. Модель может ​​«удерживать в памяти» большой объем информации, поэтому более персонализировано и точно отвечает на вопросы. Кроме этого, она поддерживает 119 языков и диалектов и обладает широкой базой знаний. В этой версии модели выключен режим рассуждений – когда нейросеть пошагово решает сложные задачи. При этом по качеству выдаваемых ответов опережает предыдущую версию и в целом работает быстрее.

Новая модель применима для создания ИИ-агентов в разных сферах бизнеса. Например, можно создать агента для автоматизации поддержки, чтобы быстрее решать типовые технические проблемы пользователей. Виртуальный ассистент для интернет-магазина поможет клиентам подобрать товары и автоматизирует систему возвратов. Alibaba уже интегрирует агентов на базе Qwen в свои e-commerce сервисы для обслуживания покупателей.

Для многих компаний сложно развернуть модели такого размера самостоятельно. Для этого нужны большие вычислительные ресурсы и инженерная команда, которая может сделать инференс быстрым. На платформе Yandex Cloud AI Studio бизнес может использовать нейросеть по API. Стоимость модели составит 50 копеек за 1000 токенов.

«Мы предоставляем бизнесу один из самых больших парков моделей в России. При этом гибко адаптируем опенсорс-модели под локальные особенности и задачи, чтобы компании могли безопасно интегрировать нейросети в свои веб-приложения и разрабатывать собственных ИИ-агентов», – сказал руководитель продуктового ML-направления Yandex Cloud Артур Самигуллин.

На платформе Yandex Cloud AI Studio доступны 24 модели. Это нейросети из семейств Qwen, DeepSeek и Gemma и другие в пакетном режиме.

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