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МТС ускорила интернет на крупнейших столичных фестивалях заключительного июльского уик-энда

МТС расширила пропускную способность мобильной сети для двух массовых мероприятий в Москве 26 и 27 июля 2025 г.: на территории кинопарка «Москино», где пройдет музыкальный фестиваль «Наши в городе» и на площадке «Зингаро» музея-заповедника «Коломенское», где состоится спортивный фестиваль DDX Fitness Fest. Чтобы посетители мероприятий могли пользоваться качественной связью и скоростным мобильным интернетом, МТС установила на площадках дополнительные передвижные базовые стации стандарта LTE. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ожидается, что за два дня площадки посетят десятки тысяч человек, что заметно увеличит нагрузку на мобильную сеть.

Чтобы обеспечить участников и гостей фестивалей качественной связью, МТС установила на площадке «Зингаро» в Коломенском и в парке «Москино» дополнительное телекоммуникационное оборудование – передвижные базовые станции. Это позволило расширить емкость сети и повысить скорость мобильного интернета на площадках мероприятий.

«Московские фестивали собирают тысячи зрителей и для них крайне важно делиться своими эмоциями и впечатлениями прямо с места событий. Мы внимательно следим за тем, чтобы на всех знаковых мероприятиях была возможность свободно звонить, вести прямые трансляции, обмениваться фото и видео. Для этого мы применяем различные технические решения, в том числе устанавливаем передвижные базовые станции, которые многократно увеличивают пропускную способность мобильной сети», – сказал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

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