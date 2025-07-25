Компания Baikalsea Company перешла на Axelot WMS

Baikalsea Company перевела свою складскую логистику под управление Axelot WMS. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Baikalsea Company – российский производитель байкальской воды в сегменте премиум: природной воды Baikal Pearl, минеральной лечебно-столовой воды Baikal Reserve, а также глубинной байкальской воды Baikal430.

С 2017 г. Baikalsea Company применяет решения Axelot для управления логистикой. В 2025 г. компания решила модернизировать свои системы и провела комплексный апгрейд. В рамках проекта она перешла на новейшее поколение WMS и TMS от Axelot. Команды складской и транспортной автоматизации работали сообща, создав решение, которое позволяет комплексно управлять логистикой благодаря идеальной реализации сквозных процессов, обеспеченной совместимостью архитектур Axelot WMS и Axelot TMS.

Склад Baikalsea Company расположен в Иркутске. Площадь объекта составляет порядка 13 тыс. кв. м. Склад хранит и обрабатывает порядка 700 наименований товаров.

Компания не преследовала цель значительного изменения устоявшихся бизнес-процессов, поэтому имеющаяся функциональность была перенесена в новое решение. Однако внедрение Axelot WMS позволило повысить скорость, точность и удобство выполнения операций.

Так, например, переход на Axelot WMS позволил компании оптимизировать работу с КИЗами. Процесс взаимодействия с «Честным Знаком» перешел полностью в цифровой формат, что снижает влияние человеческого фактора на процесс учета маркированной продукции и ускоряет его. Когда готовая продукция поступает с завода компании на склад, в системе Axelot WMS она автоматически учитывается в разрезе КИЗов и номеров палет, сгенерированных на производстве.

Помимо внедрения решений Axelot в Baikalsea Company шла замена корпоративной информационной системы. Интеграция внедренных систем с КИС выполнена с помощью шины Datareon Platform.

Все три системы – WMS, TMS и КИС – запустили одновременно.